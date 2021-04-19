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Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Dikkat çeken iddia

19.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu Ankara kulislerindeki sıcaklığını korurken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Dikkat çeken iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" ifadelerini kullanması Ankara kulislerini hareketlendirmişti.

AKŞENER'DEN 'KILIÇDAROĞLU' YORUMU

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrilmiş, Akşener de yaptığı açıklamada "Aday olmayı düşünebilir, burada bir sakınca yok" demişti.

AKŞENER ADAY OLUR MU?

Bir gazetecinin "Sizin gönlünüz adaylıktan yanaydı" hatırlatması üzerine İYİ Parti lideri, "Ben öyle bir şey demedim. Bugüne kadar hiç duydunuz mu ağzımdan? Biz millet odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, milletin dertlerini kamuoyunun gündemine getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı'nın iki liderinden gelen peş peşe açıklamalar gündem yaratırken, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet; İYİ Parti'nin 2019 yılındaki yerel seçimlerde 'fedakarlık' yaptığını bu sebeple 81 ilde bir tane bile belediye başkanı çıkaramadığını hatırlattı.

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'ÇOK İSTİYOR'

Acet, bu yüzden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini iddia ederek "istiyor, hem de çok istiyor" diye yazdı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti

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