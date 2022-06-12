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Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Millet İttifakı'nın adayı Meral Akşener mi olacak?

12.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanının kim olacağı merak edilirken, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı son dönemde sıkça gündeme geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Millet İttifakı'nın adayı Meral Akşener mi olacak? İşte ayrıntılar...

Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Millet İttifakı'nın adayı Meral Akşener mi olacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhuurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı. Millet İttifakı'nın adayı son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri oldu. Akşener'in "Aday olmayacağım" dediği bilinse de, konu hakkında net bir açıklama henüz yapılmamıştı.

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Bu süreçte İYİ Partinin A Takımı'nda bulunan bazı kişilerle genel idare kurulu üyelerinin Meral Akşener'in adaylığı için kamuoyu oluşturmaya yönelik adımlar atacağı iddia edilmişti. Söz konusu isimlerinde Meral Akşener'i ikna etmeye çalışacakları gündeme gelmişti.

Gelişmeler sonrası İYİ Parti lideri tartışmalara son noktayı koydu.

"BENİM CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAYLIĞIM GİBİ BİR ŞIK YOK"

Meral Akşener, iddiaları reddederek "Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAĞIM"

Akşener, son olarak "Ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil..." şeklinde konuşarak cumhurbaşkanlığı adaylığını kesin olarak reddetti.

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