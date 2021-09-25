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Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağım

25.09.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Halk TV'de katıldığı programda konu ile ilgili sorulara yanıt veren Akşener, başbakanlığa talip olduğunu da söyledi.

Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Halk TV'de katıldığı programda konu ile ilgili sorulara yanıt veren Akşener, başbakanlığa talip olduğunu da söyledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceği uzun süredir tartışma konusuydu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bırakan açıklamaları sonrası tartışma kamuoyu önünde de yaşanmaya başlamıştı.

Kılıçdaroğlu, "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek, birden fazla adayımız olabilir" demiş, Akşener ise bu konuda net bir yorum yapmamıştı.

Meral Akşener, kendi adaylığı ile ilgili kapıyı kapattığı açıklamasında, "Kim aday olacak kısmında; seçilecek ve kazanacak bir aday olacak" ifadelerini de kullandı.

Akşener şunları söyledi:

"Biz bu konuda sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadık. Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım biliyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin muadilini seçiyormuşuz gibi olduğu için bu netlikte söylüyorum.

"Cumhurbaşkanlığı makamını, bu sistemi değiştirmek için almamız gerekiyor. Mesele Tayyip Bey meselesi değil. Tayyip Bey yerine kimi oturtursanız oturtun öyle bir güçle yoldan çıkar kafa gider. Türkiye bunu gördü. "Vatandaş yanıyor şu anda... Biz bu sistemi değiştirmek zorundayız. 'Bu sistemi değiştirecek bir şeyi yapmam' dedim. Bugün de diyorum ki... Cumhurbaşkanlığı adayı değilim."

Meral Akşener'in açıklamaları tartışılıyor

Akşener'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada gazeteciler tarafından yorumlanıyor.

https://twitter.com/mustafahos/status/1441484885261099009?s=20

Gazeteci Gürkan Zengin, Akşener'in "öteki partinin genel başkanına 'sen de aday olma" mesajı verdiği gayet açıktır." Değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Uğur Dündar da Twitter paylaşımında, "Tarih de onu, zor zamanlarda dimdik duran mangal yürekli Cumhuriyet kadını olarak yazacak" mesajını verdi.

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