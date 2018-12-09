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Meral Akşener de tartışmaya dahil oldu: Yeter artık...

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2018 18:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son günlerde yaşanan TSK'da başörtüsü tartışmalarına dahil oldu. Akşener sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Yeter artık... Kadınlarımızdan ve başörtüsünden elinizi çekin" diyerek yaşanan tartışmalara tepki gösterdi.

Meral Akşener de tartışmaya dahil oldu: Yeter artık...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘TSK’da başörtüsü laikliğe aykırı’ tespitine yer veren Danıştay savcısına, “Her şey yasalarla bir yere oturulmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde uygulamanın iptalini istiyorsun. Bunlar eski Türkiye’den kalma ürünler. Danıştay’ın ilgili dairesi bunu boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var? Sen kimsin?” açıklaması üzerine sosyal medyadan başörtüsü hakkında yapılan tartışmalara tepki gösterdi.

“ELİNİZİ ÇEKİN”

Akşener, “Yeter artık! Kamplaştıran siyasete son verin. Her seçim yaklaştığında, sandıktan “Başörtüsü” tartışması çıkarmaktan vazgeçin. Değneğin iki ucuna da çağrımdır. Kadınlarımızdan ve başörtüsünden elinizi çekin!” ifadelerini kullandı.

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İYİ parti Meral Akşener başörtü tartışması TSK'da başörtüsü tartışmaları

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