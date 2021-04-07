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Meral Akşener'den 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklama

07.04.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "İktidar darbe edebiyatı ile 4 gün daha milletin derdinin konuşmaktan kurtuldu. Küçük ortağına öfke krizlerine girerek işleyeceği yeni bir malzeme çıktı." diyen Akşener, emekli amirallere de tepki gösterdi. Akşener "Cumhur İttifakı'nın oyları her ay düşerken kimsenin iktidarın değirmenine su taşımasına müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Kimse de kusura bakmasın. Bu işler böyle yapılmaz." dedi.

Meral Akşener'den 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, 104 amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriyle ilgili, "Cumhur İttifakı'nın oyları her ay düşerken kimsenin iktidarın değirmenine su taşımasına müsade edemeyiz, etmeyeceğiz. Kimse de kusura bakmasın. Bu işler böyle yapılmaz. Kaygıları olanlar bireysel olarak her platformda, basında, yayında görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler ancak bunu gizemli gece yarısı bildirileri ile yapamazlar" dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Siyaset samimiyet ister, dürüstlük ister. İYİ Parti'nin siyaset anlayışı budur.

Son dönemde bir modadır aldı başını gidiyor, gece vakti ortalığı karıştırma modası. İstifa eden bakan mı dersiniz, görevden alınan bürokrat mı, fesih edilen anlaşma mı. Bu modanın son örneği olarak cumartesiyi pazara bağlayan gecenin bir yarısı 104 emekli amiral bildiri paylaştılar.

'KÜÇÜK ORTAĞINA MALZEME ÇIKTI'

İktidar darbe edebiyatı ile 4 gün daha milletin derdinin konuşmaktan kurtuldu. Küçük ortağına öfke krizlerine girerek işleyeceği yeni bir malzeme çıktı.

Yine esnafın derdi, çiftçinin çilesi, işsizlerin dramı, aşı sırası bekleyen insanlarımız, tavan yapan vaka sayısı konuşulmadı. Son 60 yılda 9 defa, darbe, postmodern darbe, muhtıra görmüş bir millet olarak elbette hassasiyetlerimiz var. Endişeleri olanların usulünce, zamanında dile getirmeleri önemli. Kritik makam ve mevkide bulunmuş olanların çok daha sorumlu davranmaları gerekir. Her itiraz edenleri darbecilikle, teröristlikle suçlamayı alışkanlık haline getirmiş bir zihniyet yönetiyor. Cumhuriyetin kurucu değerlerini tartışmaya açacak kadar şuursuz bir zihniyet.

'MÜSAADE EDEMEYİZ'

Cumhur İttifakı'nın oyları her ay düşerken kimsenin iktidarın değirmenine su taşımasına müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Kimse de kusura bakmasın. Bu işler böyle yapılmaz. Kaygıları olanlar bireysel olarak her platformda, basında, yayında görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler ancak bunu gizemli gece yarısı bildirileri ile yapamazlar. Yapanlar da karşılarında önce bizi bulurlar. Biz söz de karar da milletindir diyenleriz.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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