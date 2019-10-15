Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, hükümete ABD'nin yaptırımlarına karşı bazı çözüm önerilerinde bulundu.

Akşener'in açıklamaları:

Sayın Erdoğan'a soruyorum, kahraman ordumuzun yürütttüğü harekata paralel olarak, YPG/PYD/PKK ile bir müzakere mi planlanıyor? Devletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin.

YAPTIRIMLARA KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



Büyük devletlerle ilişki içinde olmak ayı ile yatağa girmeye benzer. Biri bizi yaptırımlarla tehdit ediyor, iktidarınız ise susuyor. Milletimizi bu yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız? Biz yapılması gerekeni söyleyelim;

İlk olarak yaptırımlardan etkilenebilecek sanayicilerimizi bir an önce tespit edip yaşanacak sektörel sıkıntılara çözüm getirin.

İthalat pazarı seçeneklerimizi zenginleştirin. Cazip yatırım ortamını oluşturun. Varlık Fonu'nu sanayimizi dönüştürmede kullanın.

Milletimiz damadınızın hayallerinden daha fazlasını görmek istiyor sayın Erdoğan. Ayakta kalmaya çalışan insanlarımıza daha fazla yük bindirmeyin.

