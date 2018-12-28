Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası! Kararını 31 Mart'ta verebilir

Siyasi kulislerde bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeni bir siyasi parti kuracağı iddiaları konuşuluyor. Akşener, gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Seçime giderken böyle bir parti kurulmaz diye düşünüyorum. Genellikle siyasi çalışmaların özelliği seçim sonrasını görmektir. Yani 31 Mart akşamı çıkan sonuçlar itirazları doğurur. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Siyaset gerekçesiz olamıyor.

"Dolayısıyla 'Hadi, canım istedi parti kurduk' demekle olmuyor. Bir büyük mücadeleyi veriyorsunuz, gerekçen olması gerekiyor. Ben Sayın Gül'ü uzun zamandır tanır, sayar ve saygı duyarım. Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç bunu belirler."

