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Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası! Kararını 31 Mart'ta verebilir

28.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti ile CHP arasında oldukça sancılı geçen görüşme trafiğinin ardından, geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerde 'işbirliği yapılması' kararı alındı. Yerel seçime az bir zaman kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemi BBC'den Ayşe Sayın'a konuştu. Akşener, Abdullah Gül'ün yeni bir parti kuracağı iddiasına ilişkin "Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç bunu belirler" dedi.

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası! Kararını 31 Mart'ta verebilir

Siyasi kulislerde bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeni bir siyasi parti kuracağı iddiaları konuşuluyor. Akşener, gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Seçime giderken böyle bir parti kurulmaz diye düşünüyorum. Genellikle siyasi çalışmaların özelliği seçim sonrasını görmektir. Yani 31 Mart akşamı çıkan sonuçlar itirazları doğurur. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum. Siyaset gerekçesiz olamıyor.

"Dolayısıyla 'Hadi, canım istedi parti kurduk' demekle olmuyor. Bir büyük mücadeleyi veriyorsunuz, gerekçen olması gerekiyor. Ben Sayın Gül'ü uzun zamandır tanır, sayar ve saygı duyarım. Sayın Gül çapındaki bir siyasetçi bugün onu yapmaz. 31 Mart akşamı çıkan sonuç bunu belirler."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah'ın izniyle Millet ittifakı Cukka ittifakina karsi galip gelecek Türkiye IYI olacak ihaleci kesesini dolduran hirsizlara ders verilecek! Abdullah gül davutoğlu ve ali babacan parti kuracak amma korkaklar korkaklar ile bu iş olmaz!...
ADBULLAH GÜL KORKAKTIR DAVUTOĞLU KOLTUĞUNU TERK EDECEK KADAR KORKAKTIR KORKAKLAR ILE ÇETIN YOLLAR AŞILMAZ! IYI PARTİ CESURLAR HAREKATIDIR!! ANDIMIZI KALDIRAN KEŞKE YUNAN KAZANSAYDI DİYEN KRIPTOLARA KARSI TEK ÇARE IYI PARTIDIR!! ..
hadi be abdullah gül kurun şu partiyi
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