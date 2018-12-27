İYİ Parti lideri Meral Akşener ittifak hakkında ilk defa konuştu: Seçmen kulak çekecek

Peki Meral Akşener, yerel seçimlerden nasıl bir sonuç bekliyor? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'yi tercih eden Mansur Yavaş'ın başarı şansı konusunda ne düşünüyor? Akşener, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, CHP ile yapılan işbirliği konusunda da ilk kez konuştu, merak edilen bu sorulara da yanıt verdi. CHP ile yapılan güç birliği yapılacak yerler konusunda hem 2014 yerel seçimleri, hem de 24 Haziran seçim sonuçları dikkate alınarak hesaplamaların yapıldığına dikkat çeken Akşener'e göre İYİ Parti seçmeni hala partisine en sadık seçmen grubu: "24 Haziran seçimlerinde bize oy veren seçmen yerinde duruyor. Yapılan araştırmalara göre 5 milyon seçmenin yüzde 87'si hâlâ İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtiyor. Bizim bir özelliğimiz de bütün sosyal gruplardan oy alabiliyoruz. Yerel seçime giderken biz bu işbirliğini ağırlıklı olarak şöyle yaptık; 24 Haziran seçimleri sonuçları, artı 2014 seçim sonuçlarını baz kabul ederek gittik. Şimdi Kayseri, Konya gibi Gaziantep gibi şehirleri çok önemsiyorum ben, o şehirler bizde. Dikkat ederseniz Selçuklu coğrafyasına serpiştirilmiş yerler bu sistem. Orada daha farklı yol yöntem izlenecek."

"HAKKANİYETLİ" CHP ile seçim işbirliği için yürütülen görüşme sürecini "Bu tür görüşmeler çok kolay bir iş değil" sözleriyle özetleyen Akşener, "hakkaniyetli bir sonuçla karşılaşıldı" sözleriyle de memnuniyetini dile getirdi. Akşener, ilçeler üzerinden yürüyen görüşmeler doğrultusunda işbirliği kapsamının genişleyebileceğini işaretini de verdi: "Bazı illerle ilgili de şöyle bir durum var: CHP'de olan iller var. O illerle ilgili olarak 'ne yapalım sorusunu?' muhataplarımız getirdi. Dolayısıyla onun karşılığında bizim güçlü olduğumuz iller var. Ona göre bir işbirliği, güç birliği konuşuluyor." YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA DESTEK Akşener'in, partisinden adaylığı reddeden ve CHP'den aday gösterilen Mansur Yavaş'a bir kırgınlığı olup olmadığı da merak ediliyordu. Akşener'in kırgınlığı olmadığı gibi aksine Ankara için Yavaş'ın, İstanbul için de Ekrem İmamoğlu'nun doğru ve seçimi kazanabilecek isimler olduğu görüşünde: "Mansur Bey ile Ankara'nın alınacağına inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şahittir ki bir dayatmam olmadı hiç. Ama görebildiğim kadarıyla bir yol yürünmesi gerekti.

"Ankaralılık diye bir kavram var. O devreye girecek. "Kendisine de söyledim; Mansur Bey'in (2014 seçimlerindeki) kaybının katakulli ile olduğuna inanıyor vatandaş. Şimdi kritik bir sayıda bırakmaz. Katakulliyi engelleyecek bir vicdan devreye girecek. "CHP'nin adayıdır ama sandık konusunda biz de destek olacağız. Ankara'da yüzde 12 oyumuz var. Elimizden geleni yapacağız. Buna sandık güvenliği dahil. Orada hassas olacağız. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun çok şanslı olduğuna inanıyorum. Avantajı genç olması. " "MİTİNG YERİNE ZİYARET" Özellikle İstanbul ve Ankara gibi kritik illerde CHP ile ortak mitingler yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine ise Akşener, "Miting yapmayı çok düşünmüyorum şahsen, ama gideceğim esnafın elini sıkacağım, şehirlere gideceğim. Yerelde çeşitli işbirlikleri yapıyor adaylar. Etnik gruplarla, siyasi görüşlerle, farklı mezhep aidiyetlerle... Liderler gittiğinde ne konuşuyor, yüksek politika. Biz orayı biçip geliyoruz. Ama yereldeki adayı çok zor duruma sokuyorsunuz. Ben onun yerine esnaf gezeceğim, yerel basını, sivil toplum örgütleri ziyaret edeceğim, adayla birlikte gezeceğim" dedi.