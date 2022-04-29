Meral Akşener’den Ali Babacan yorumu! ‘Bilmiyorum’ diyerek açıkladı…

Son dakika haberine göre DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın seçimlere tek başlarına gireceklerini açıklamasının yankıları sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıklamasına ilişkin, "Bu çerçeve içerisinde henüz kendisiyle görüşmedim, nedir ne değildir bu mana bilmiyorum ama seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum." dedi.

Antalya'da bazı ziyaretlerde bulunan Akşener, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) Lara bölgesinde bir otelde düzenlediği iftar programında iş dünyası temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener, yaptığı konuşmada, Antalya'nın ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunduğunu, ardından ANSİAD üyeleriyle toplantıya katıldığını söyledi.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Akşener, Ali Babacan'ın son açıklamalarına ilişkin soru üzerine, iki seçim kanunu olduğunu, birincisinin 2017'de referandumla kabul edildiğini söyledi.

Bu kanuna göre seçim sisteminde ittifakların ve partilerin olduğunu aktaran Akşener, ittifakın içindeki partilerin ister kendi logosuyla seçime girdiğini isterse başka partinin listesinden girdiğini hatırlattı.

Saadet Partisi'nin hem logosuyla hem de CHP listesinden seçime girdiğini bildiren Akşener, şunları kaydetti:

"Demokrat Parti bizim listemizden girdi, logosuyla girmedi. Görünürde biz üç parti logosuyla Millet İttifakı sistemi içinde 24 Haziran'da seçime gittik. MHP ve AK Parti Cumhur İttifakı'nda ayrı ayrı girdi. Büyük Birlik Partisi de AK Parti'nin listesinden girdi. Seçim sonrasında artık oylar birbirine ekledi. Örneğin bizim partimiz, Saadet Partisi ve CHP'nin oylarının eklenmesiyle 4 milletvekili ekstra kazandık. Buna karşılık Saadet Partisi ve bizim oylarımızın yetmeyip, CHP'nin bizden daha fazla oy aldığı yerlerde birleştirilen oy miktarlarıyla 21 milletvekili CHP'ye ekstra kattı. 21 artı 4 olmak üzere meclise 25 milletvekili ekstra getirdi. Seçim kanunu değiştirilmeden önceki seçim kanunuyla ilgili pratik buydu."

İkinci seçim kanununa göre, Meclis'ten yeni bir seçim yasasının geçtiğini buna göre kimsenin oyunun kimseye faydasının olmadığını aktaran Akşener, partilerin ya tek listeden ya da birbirinin listesinden seçime girebileceğini söyledi.

Ayrı ayrı girdiğinde Millet İttifakı'nın veya Cumhur İttifakı'nın içinde de olsa oyların partinin kendisine sayılacağını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla kasımda seçime gidilirse eski seçim kanunuyla gidilecek. Buna karşılık haziranda gidilerse yeni geçen seçim kanunuyla gidilecek. Sayın Babacan'ın sonraki açıklamalarına baktığımızda partisinin kendi logosuyla seçime girmesi demek. Bir de yüzde 3 oranında oy aldığınızda devlet yardımı gelecek. Devlet yardımını alabilmek için de logonuzla girmek durumundasınız yüzde 3'lük civarında oy aldığınızda size devlet yardım yapıyor. Bu çerçeve içerisinde henüz kendisiyle görüşmedim, nedir ne değildir bu mana bilmiyorum ama seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum. Sonra yaptığı açıklamalarda da Millet İttifakı'nın dışına çıkan bir durumu yok. Parlamenter sistem artı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok. Bildiğim budur, bunu anlattım."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale de soruları yanıtladı. ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri de katıldı.



