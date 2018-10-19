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Meral Akşener'den 'andımız' tepkisi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararının ardından AK Parti ve hükümetten gelen açıklamalara tepki gösterdi Akşener, "Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?" ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener'den 'andımız' tepkisi!

Danıştay'ın okullarda 'Andımız Yeniden okutulsun' kararına gelen itirazları eleştiren İYİ Parti lideri Akşener, Twitter hesabından, "Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?" paylaşımında bulundu.

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MHP'nin resmi Twitter hesabı MHP_bilgi de Danıştay'ın kararını destekler nitelikte bir tweet paylaştı. Tweette "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesi yer aldı.

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​Türk Eğitim-Sen, okullarda bayrak törenlerinde okutulması 8 Ekim 2013'te kaldırılan 'Öğrenci Andı'nın yeniden okutulması için dava açmıştı. Dava 5 yıl sonra dün sonuçlanmış ve Danıştay 8. dairesi, alınan kararı iptal etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
andımız Danıştay Meral Akşener MHP İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Teşekkürler TÜRK EĞİTİM SEN. Halen birilerinin olduğunu bilmek güzel.
hepsinden rahatsızlar sadece yemek çalmak bölmek hoşlarına gidiyor
ne Türk ne doğru olamak herkesin harcı değil Meral Hanım, birde yargı bağımsız derler. İç siyasette hemen horoz oluyorlar. Brunson da hepsi yavru kedi gibi sesleri çıkmıyordu. Badem bıyıkla bu iş olmuyor.
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