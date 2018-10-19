Meral Akşener'den 'andımız' tepkisi!

Danıştay'ın okullarda 'Andımız Yeniden okutulsun' kararına gelen itirazları eleştiren İYİ Parti lideri Akşener, Twitter hesabından, "Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?" paylaşımında bulundu.
MHP'nin resmi Twitter hesabı MHP_bilgi de Danıştay'ın kararını destekler nitelikte bir tweet paylaştı. Tweette "Ne mutlu Türküm diyene" ifadesi yer aldı.
Türk Eğitim-Sen, okullarda bayrak törenlerinde okutulması 8 Ekim 2013'te kaldırılan 'Öğrenci Andı'nın yeniden okutulması için dava açmıştı. Dava 5 yıl sonra dün sonuçlanmış ve Danıştay 8. dairesi, alınan kararı iptal etmişti.
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