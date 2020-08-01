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Meral Akşener'den Ayasofya Camii'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya Camii'ne ziyaret etti. Akşener cami çıkışında kısa bir açıklama yaptı

Meral Akşener'den Ayasofya Camii'ne ziyaret

Meral Akşener, saat 15.00 sıralarında camiye geldi. Akşener makam aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere el salladı. Akşner'in cami bahçesine girer girmez başına beyaz şal örttüğü görüldü. Meral Akşener'e ziyareti sırasında eşi, oğlu ve yeğeni eşlik etti. Meral Akşener'in ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü.

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Akşener cami çıkışında kısa bir açıklama yaparak, “Mescit namazı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Han'a, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah'ım kabul eder inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah seneye de eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle, birlikte, beraber…" dedi.

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Akşener, açılışa katılamaması sorulması üzerine, koronavirüs karantinasında olduğunu belirterek, “15 Temmuz programına katılacaktım, hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı, 15 gün ben Ankara'da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş, biz sadece ailecek geldik, yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin" yanıtını verdi.
Akşener açıklamasının ardından camiden ayrıldı.

DHA

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