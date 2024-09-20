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  4. Meral Akşener'den aylar sonra yeni fotoğraf! Ankara'da görüntülendi, son hali yine gündem oldu

Meral Akşener'den aylar sonra yeni fotoğraf! Ankara'da görüntülendi, son hali yine gündem oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.09.2024 08:07
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Meral Akşener aylar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra kamuoyunda görüntü vermeyen, en son sarıya boyattığı saçları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle gündem olan Akşener, aylar sonra eşi ve yakın ekibiyle birlikte Ankara'da görüntülendi. Akşener’in son hali ve yeni saç stili, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, uzun bir aradan sonra yeni imajıyla ortaya çıktı. Genel başkanlık görevini bıraktıktan sonra kamuoyundan ve siyasetten uzak durmayı tercih eden Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu’na devrettikten sonra sessizliğe bürünmüştü.

SARI SAÇLARI VE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİ GÜNEM OLMUŞTU

En son sarıya boyattığı saçları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeyle gündeme gelen Akşener, bu görüşmenin ardından ise bir daha kamuoyu önüne çıkmamıştı.

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AYLAR SONRA ANKARA’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süre ortalarda görünmeyen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve yakın ekibiyle birlikte Ankara Kuğulu Park’ta görüntülendi. Bu, Akşener’in tekrar kamuoyuna dönüp dönmeyeceği konusundaki soruları da beraberinde getirdi.

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AKŞENER'İN YENİ İMAJI YİNE GÜNDEM OLDU

Akşener’in son hali ve yeni saç stili, sosyal medyada oldukça konuşuldu. Kimi kullanıcılar Akşener’in bu değişimi olumlu karşılarken, kimileri ise eski günlerine dönmesi gerektiğini dile getirdi.

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Meral Akşener
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