Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki: Bakanlığında dövülmedik adam kalmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün CHP ve İYİ Parti ziyaretlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan Libya tezkeresiyle ilgili olarak ortak bir karar alınması amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçti. Kılıçdaroğlu'nu burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşıladı. İki lider birbirleri ile tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

AKŞENER'DEN BAKAN SOYLU'YA: BEN OLSAM İSTİFA EDERDİM

Daha sonra Akşener'in makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul'da saldırıya uğrayan Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye "Geçmiş olsun" dedi. Bunun üzerine Akşener ise "İçişleri Bakanı en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu iddia ediyor. Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. En son basın danışmanım darp edildi. Ben olsam istifa ederdim" dedi.

Ardından basına kapalı şekilde devam eden görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

(DHA)

