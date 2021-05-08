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Meral Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

08.05.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında soruları yanıtlıyor. Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik sözleriyle ilgili "Övünüyorum bu stajyer bakan sözünden. Bu stajyer bakan vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener KARAR TV'de, Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlıyor.

İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

(İmamoğlu'na 'elleri bağlı' incelemesi) 'Bence suçlu ama soruşturma izni vermeyeceğim' demek çok vahim bir şey. Hukuk yok, kanun yok demek bu. Tek adam rejiminin yatayda ve aşağıdaki davranış biçimi bu.

Trajik bir durum bu. Adaletin ortadan kalktığı... Böyle bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. İşte bütün bunlar tek adam rejiminin Türkiye'yi getirdiği noktadır

SOYLU'YA "STAJYER BAKAN" TEPKİSİ

(Soylu'nun Akşener'e yönelik sözleri) Bu stajyer bakan... Övünüyorum bu stajyer bakan sözünden. Bu stajyer bakan vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi.

AKSENER

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

(Berat Albayrak'ın camide çekilen fotoğrafı) İnsanların şahısları ile alakalı bir şey söyleyemem. Allah ömürlü etsin arkadaşımızı ama camide çekilen bir fotoğraf da enteresandı.

Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendiBerat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi

(Zehra Zümrüt Selçuk'un KARDEMİR'e atanması) Kadın ve aile bakanı görevden gitti. Görevden gideni beğenmemişsin, değiştiriyorsun. Sonra Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisinin başına yönetim kurulu üyesi olarak atıyorsun.

(Parlamenter sisteme geri dönüş) Kendi partimizin içinde yoğurduk ve bir taslak metin oluşturduk. Kapanmalar nedeniyle açıklayamadık. 26 Mayıs'ta grup konuşmam açıklayacağım. Fakat Allah'ın emri değil. Bu bir yol haritası olacak.

SOYLU: AKŞENER STAJYER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yaptığı açıklamada "Sayın Akşener benim için 'aptal' dedi. 'Bunu yapan aptal, aptallık. Ben İçişleri Bakanı olsaydım.' dedi. 6 ay yaptı İçişleri Bakanlığı, stajyer İçişleri Bakanlığı. Kimse kusura bakmasın. Ben siyaset meydanına çıkarsam bu tip sözler ağzımdan ağır çıkar." demişti.

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalarBakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Soylu, Akşener ile aynı partide siyaset yaptıklarını dile getirerek, "Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir. Sayın Devlet Bahçeli'ye hakaret etti, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaret bir insana yakışmaz, bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Çok üzüldüm, doğru da değil. Bu kadar kibir, gurur, kendini bilmezlik... Bana aptal demiş, Cenab-ı Allah'a havale ederim, nefsileştirmem ama Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta söylediği söz siyasi hayatta kaldırılabilir bir söz değildir. Sayın Devlet Bahçeli'ye söylediği söz..." ifadelerini kullanmıştı.

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Meral Akşener İYİ Parti

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