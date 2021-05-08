Meral Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener KARAR TV'de, Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlıyor.

İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

(İmamoğlu'na 'elleri bağlı' incelemesi) 'Bence suçlu ama soruşturma izni vermeyeceğim' demek çok vahim bir şey. Hukuk yok, kanun yok demek bu. Tek adam rejiminin yatayda ve aşağıdaki davranış biçimi bu.

Trajik bir durum bu. Adaletin ortadan kalktığı... Böyle bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. İşte bütün bunlar tek adam rejiminin Türkiye'yi getirdiği noktadır

SOYLU'YA "STAJYER BAKAN" TEPKİSİ

(Soylu'nun Akşener'e yönelik sözleri) Bu stajyer bakan... Övünüyorum bu stajyer bakan sözünden. Bu stajyer bakan vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

(Berat Albayrak'ın camide çekilen fotoğrafı) İnsanların şahısları ile alakalı bir şey söyleyemem. Allah ömürlü etsin arkadaşımızı ama camide çekilen bir fotoğraf da enteresandı.

(Zehra Zümrüt Selçuk'un KARDEMİR'e atanması) Kadın ve aile bakanı görevden gitti. Görevden gideni beğenmemişsin, değiştiriyorsun. Sonra Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisinin başına yönetim kurulu üyesi olarak atıyorsun.