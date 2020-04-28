Meral Akşener'den canlı yayında önemli açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor. İşte Meral Akşener'in sorulara verdiği yanıtlar... Fatih Altaylı: Türkiye korona ile size göre başarılı bir mücadele gösterdi mi? Sağlık, sıhhat açısından. Meral Akşener: Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı, sayın Bakanın kendisini iyi niyetli gayretli buluyorum. Sağlık ordusuna ben de teşekkür ediyorum. Temizlik işinde çalışan insanlar dahil doktorlara, bilim insanlarına, Bilim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Biz hastalıkla mücadelede başarılıyız diyebiliriz. Milletçe başarılıyız. Çok az miktarda ihlal edenler olsa da büyük bir disiplin içerisinde her türlü karara uyuldu. Tedbirler anlamında baktığımızda maalesef çok iyi değiliz. Biz bütün bu kararlarda bir tek kişinin fikrine, kanaatine mahkum durumdayız. O da sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamı sebebiyle. 2017'de 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Kimse yetki kullanamıyor, sorumluluğu üstlenemiyor. Her türlü kararı sayın Erdoğan'ın vermesi gerektiği sistem olduğu ortaya çıktı. Tek adamın her şeyi biliyor, karar veriyor olan sistemin sonucu olarak bu pandemi Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olmalıydı. Bilim Kurulu'nun önerdiklerinin siyasi onaya ihtiyacı olmamalıydı.

Fatih Altaylı: Bilim Kurulu konusunda yüzde 100 katılıyorum. Bilim Kurulu'nun aldığı kararların, yaptığı önerilerinin siyasi otorite tarafından kabul edilmesi, uygulanması gerekmiyor muydu? ABD'de öyle oluyordu. Meral Akşener: Onun için de Trump kaybedecek diyorlar. Onların sistemi içinde kontrol ve denge mekanizmaları var. Biz de bu mekanizmalar ortadan kalktı. Her konunun sonuçta tek karar vericisi sayın Erdoğan oldu. Ben burada sayın Erdoğan'ı da kötülemiyorum. 11 Şubat'ta grup toplantısında söylemiştim. Ölüm yoktu, sınırların kapatılmasıyla ilgili tedbir alınması gerekiyordu. En önemlisi İran'da çıkmıştı. 1,5 ay sonra kapatıldı. İlk Kovid-19 görüldüğünde 3 haftalık tam karantinaya alınması, özellikle büyük şehirlerin. Önlemede bir sıkıntı oldu. Biz bunu kontrol edebilir hale gelebilirdik. Ekonomik maliyeti daha az olurdu. Fatih Altaylı: Kapıları erken kapamamamızı zaafiyet olarak görüyorsunuz? Meral Akşener: Evet, umre dönüşünde karantina yapılmamasını zaafiyet olarak görüyorum. Fatih Altaylı: Umre dönüşünde rehberler konuklara ilaç vermişler, geçebilsinler diye...

"ERDOĞAN 'SORUMLULUK SENİN DEĞİL KARDEŞİM BENİM' DEMİŞ OLDU" Meral Akşener: Bu sistemin daha iyi yönetilmesi lazımdı ve daha iyi sonuçlar alınması lazımdı. Sağlık Bakanı iyi niyetli, çalışkan. Mesela sokağa çıkma yasağını Hıfzısıhha Kurulu'nun ilan etmesi lazımdı. Sayın Soylu, 'Ben Sayın Cumhurbaşkanının talimatı üzerine ilan ettim' dedi, sonra 'Sorumluluk bana aittir istifa ediyorum' dedi, sayın Cumhurbaşkanı bunu kabul etmedi. İçişleri Bakanı bu yönetimsizliği kabul etmedi ve buradaki hatayı sorumlululuk duygusuyla istifa etti. Fatih Altaylı: İstifanın kabul edilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Meral Akşener: Sayın Erdoğan 'sorumluluk senin değil kardeşim benim' demiş oldu. Fatih Altaylı: Bana bilgi veren bir kaynak, AVM derneğinin başkanı diyor ki, kendisi hukuk profesörüdür, 'bize bakan yardımcısından talimat geldi, ayın 11'inde açacaksınız dedi. Sağlık Bakanlığı bize bildirsin' dedi. Siz bu normalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Meral Akşener: Günün sonunda ekonomik hayat devam etmek zorunda elbette. Bilimsel olarak sizin Teke Tek programından samimi olarak bilgilendiğimi söyleyebilirim. Çok büyük bir hizmet yaptınız. Kafa karıştırmayan çok net bilgiler verildi burada. Bilim insanlarının ve bilimin ışığında günlük vaka sayısı 10'un altına düşüldüğü zaman normalleşme başlar. 10'un altına düştüğünde işte Temmuz gibi bir tarih veriliyor. Dolayısıyla nasıl tedbirlerde ağır aksak gittiysek, bir an evvel olsun diyerek hızlı hareket edildiği takdirde yeni bir dalgayla Türkiye Allah muhafaza olarak ekonomik olarak zor duruma düşer. AVM'leri açmak yerine küçük esnafı, KOBİ'lere ve insan çalıştıran, istihdam sağlayan herkese çalışan işçi başına işletmelere 10 bin lira para verin dedik. Bunu bir yılını siz ödeyen, geri kalanına da ana parayı da 1 yıl ödemesiz ondan sonra işletme sahipleri bunu ödesinler.

Bir şey daha öneriyorum. Sokağa çıkma yasağıyla 11 gün sokağa çıkma yasağı ile karşılaşmış olacağız. Lokanta, berber, kuaför kapalı şimdi. Ben buradan Sağlık Bakanlığı'na öneride bulunmak isterim. Rastgele taramanın hazır evlerde iken kapılar çalınarak yapılması gerektiğini öneriyorum. Filyasyon yapılması lazım tabi. Şu dönemde tarama yapılması lazım. Hazır evde iken insanlar yapılması lazım ki bize bir resim çıksın. İstanbul gibi şehirlerde apayrı bir normalleşme bakış açısının, ayrı projeyle İstanbul'u ayırarak bir normalle planının yapılması lazım. Mesela garsonlar, yevmiye ile çalışanlar, taksiciler işsiz. Bir televizyon programına katılacağım diye sosyal medyadan yayınladığım zaman 'bizden de bahsedin' diyorlar. Ekonominin canlı hale getirmek için insanların tüketmesi ve parası olması lazım. Biz dedik ki 'ailelere 500 lira para verin'. İhtiyaç sahibi ailelere kişi başına 500 liradan yardım yapılsın demiştik. Ayrıca harcama garantisi olan fiş, kart, kuponun verilmesi lazım geldiğini söylemiştik. Şimdi de çalışan başına işletmelere 10 bin lira para yardımı yapılması gerekiyor.

"ÇARÇUR EDİLEN KAYNAKLAR, SONUÇ ALINAMAYAN PROBLEMLER" Bu geçilmeyen tünellere, köprülere ödenen paranın yarısı ediyor. İşsizlik Fonu vardı, ne olduğunu bilmiyoruz. Varlık Fonu var, bugün ortaya çıkan bilgiler ışığında 70 milyar lira borçluymuş. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri gitti. Ekonomik olarak hazırlıksızmışız. Sayın Erdoğan her ağzını açtığında birilerini karşısına düşman olarak dikerek gidiyor. OECD ülkeleri bizim gibi yönetilenler için problemlerini doğru tespit edemezler, doğru çözüm üretemezler, kaynaklarını doğru kullanamazlar, bunu da ben ekliyorum; sürekli kutuplaştırmaktan, düşman üretmekten beslenirler. Çarçur edilen kaynaklar, sonuç alınamayan problemler. AK Parti'nin beledieyeleri de yardım için organize oldular. Gaziantep, Trabzon, Konya. Ankara'da Mansur Bey, burada Ekrem Bey, Adana, İzmir, Antalya ve Mersin bir organizasyon yaptı. Şimdi bu belediyelerin insan kaynağından, organizasyon yeteneğinden faydalanmak dururken, el ele tutuşmak varken niye düşman ilan edersiniz bunu anlayabilmiş değilim.

"KORKUM ODUR, ENDİŞEM ODUR" Fatih Altaylı: Onu kimse anlamadı zaten. Akıl ve mantık diyor ki, merkezi yönetim belediyeleri çağırır, hep beraber koordinasyon yapıp, kaynakları efektif kullanır. Parası olan belediye, parası az olan belediyeye yardım edebilir. Böyle bir çağrı geldi mi belediyelere? Siz ret mi ettiniz? Meral Akşener: Hayır! Böyle bir şey olmadığı gibi paralel yapı olmakla, ekstra devlet olmakla suçlandılar. Sayın Erdoğan'ın siyasi algoritmasını biliyorum, ama bugün normal bir zaman değil be kardeşim! Ona diyorum size değil. Bugün insanlar can derdinde. Arkasından da ne gelecek? Cüzdansızlarla vicdansızlar arasında bir kavga gelecek. Korkum odur, endişem odur. O düşman, bu düşman olduğu zaman, koronayı atlattık diyelim. İşsizlik Fonu'nda para yok, öbür taraf borçlu, Merkez Bankası'nın yedek akçeleri gitmiş, geçilmeyen yollara, binilmeyen uçaklara para ödüyoruz. Bugün birlik, beraberlik olmak vesaire gibi bir dönemde muhalefete kaldı birlik beraberlik çağrısında bulunmak. Sayın Erdoğan hep AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla geziyor. Cumhurbaşkanı şapkasını başına geçirip, Meclis'te grubu olan ya da yeni kurulan siyasi partilerin sayın Babacan, sayın Davutoğlu'nu davet ederdim. Bir arada istemiyorsa tek tek bizlerle konuşması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunması. Tamam burada bir sürü yanlış var ama iyileri de söylüyoruz.