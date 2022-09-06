HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener'den çok konuşulacak sözler: '2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız'

Meral Akşener'den çok konuşulacak sözler: '2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız'

06.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Akşener, "1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız" dedi.

Meral Akşener'den çok konuşulacak sözler: '2026'da tüm Suriyelileri memleketlerine kavuşturmuş olacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da bir otelde düzenlediği 'Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı' tanıtım toplantısına katıldı. Programa Akşener'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

f2550c05ccc349487b3d0118da7b8986

'91 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA'

Akşener, Türkiye'de en düşük rakamlara dayalı iyimser tahminle, 3 milyon 654 bin 257 Suriyeli sığınmacı bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye'de yaşamaya devam eden en az 8 milyon sığınmacı ve kaçak göçmen bulunuyor. 2021 Eylül ayından beri Türkiye'ye kaçak giriş yapan Afgan kökenli göçmenler ise haklarında hiçbir veri bulunmadığı için bu hesaplamaya dahil değil. Yine de bu sayı, BM'nin tanıdığı 193 ülkenin 91'inin nüfusundan daha fazla" ifadelerini kulandı.

98d8c8e4dbc044f5fc180aaeb9334cd1

'1 EYLÜL 2026'DA TÜM SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ'

İçişleri Bakanlığı'na atandığı 1996 yılında, Türkiye'de göç sorunu yokken göç ile ilgili brifing aldığını söyleyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce her iktidarın özenle uyguladığı bir devlet politikası, AK Parti tarafından terk edildi. Bugün geldiğimiz noktada artık sığınmacılar için kaynak ülke Suriye, hendek ülke Türkiye, hedef ülkeler Avrupa haline gelmiş durumda. İYİ Parti iktidarında, Suriyeli sığınmacıların her hal ve şartta, mümkün olan en makul sürede, biz bunu 3 yıl olarak öngörüyoruz, ülkelerine dönmelerini sağlamak hedefimiz. Eylem planımızda yer alıyor. 1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3'üncü yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi
İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildiİstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi
Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener sığınmacı suriyeli mülteciler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Rusya'nın kararı sonrası akın ettiler: Hazırlığımızı yapıyoruz

Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'

Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'

Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Erdoğan'dan doğal gaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Bütün silahları kullanıyor"

Erdoğan'dan doğal gaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Bütün silahları kullanıyor"

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada isyan etti! "Yıldır kimseyle cinsel ilişki..."

Sosyal medyada isyan etti! "Yıldır kimseyle cinsel ilişki..."

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.