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Meral Akşener'den çok konuşulacak sözler! 'Hadi ben de dedim, dokunulmazlığım yok, bekleriz'

06.01.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Törende 'ahmak' ifadesini kullanan Akşener "Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz; buyur birader" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceklerini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün İstanbul'da Dudullu-Bostancı metrosu açılışına katıldı. "Yahu ahmaklığa bakın, ahmaklığa. 13 bin 500 oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanıyla, 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı, fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara, ‘ahmaklık’ denildiği zaman, kızıyorlar" diyen Akşener, "Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz; buyur birader" diye konuştu.

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Akşener'in açıklamasından satır başları:

"HAKİKATEN BİR ŞEY OLMUŞ OLACAKTI"

“Bugün burada bir açılış için beraberiz, ama normal bir açılış değil. Azıcık sinirini bozayım mı bazılarının? Bozayım değil mi? Azıcık gıcık edelim mi? Peki, işte bu açılışlara gıcık olunduğu için, arkadaşımıza, belediye başkanımıza yasak geliyor. Biz, irademizle bu işi değiştireceğiz. Sandıkta değiştireceğiz. Helal oylarımızla değiştireceğiz. Onun için korkuyorlar, korkutmaya da devam edeceğiz. Eylenin azıcık. Önce ‘İstanbul gibi bir şehri nasıl alırlar’ dendi. Çok enteresan bir ‘Hiçbir şey olmamışsa bir şey olmuştur’ dendi ve bir şey olmuş oldu. Ama bu arada hem Canan Başkan'a hem Buğra Başkan’a çok teşekkür ediyorum. O sandıklara, o insanları koymasaydınız, ıslak imzaları almasaydınız, hakikaten bir şey olmuş olacaktı. Allah ikinizden de razı olsun. En büyük razılık sizedir.

"HADİ BEN DE DEDİM, DOKUNULMAZLIĞIM YOK, BEKLERİZ"

Şimdi demek ki neymiş? Bu abidik gubidikleri hazır olmalıymışız, ama tedbirini almalıymışız. Tedbir alınınca ne oluyormuş? Abiler gıcık oluyormuş, yere yapışıyormuş. Şimdi birincisi bu. İkincisi; 13 bin 500 oy farkını halledemediler, seçimi iptal ettiler. Sonra ne oldu? Güzelim İstanbullu; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, hangi siyasi görüşte olursa olsun, 23 Haziran'da tam 805 bin farkla yeniden seçtik. Yahu ahmaklığa bakın, ahmaklığa. 13 bin 500 oy farkıyla seçilmiş bir belediye başkanıyla, 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı, fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara, ‘ahmaklık’ denildiği zaman, kızıyorlar. Hadi; benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz; buyur birader.”

"İMAMOĞLU'NUN KILINI DAHİ TESLİM ETMEYECEĞİZ"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"Eğer kainat, adalet üzerine inşa edilmişse ve hepimiz, ‘Adalet ne zaman gelecek’ diye bekliyorsak, mücadelemizin odak noktası, adalet olmak zorundadır. Adaletin gerçekleştirmek için, bu ülkede, siyasi görüş farklılığı aramadan, yaşadığımız bütün coğrafyada adalet için ortak mücadele etmek zorundayız. Aksi halde, insanlığımızı kaybederiz. Adalet gibi önemli bir kavramın, hakkını teslim etmek zorundayız. Eğer bir kişi, siyaseten halkın oylarıyla seçilmişse, iktidara gelmişse ve kendi beldesine hizmet veriyorsa, o kişinin hakkını elinden alacak olan güç, ona o yetkiyi veren güçtür. Yani İstanbulludur. İstanbullunun iradesine ipotek konulduğu zaman, İstanbullunun, 16 milyon insanın iradesine darbe vurulduğu zaman, hep beraber, birlikte karşı çıkmak zorundayız. Görüşümüz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun, birlikte mücadele etmek zorundayız. O nedenle söylüyoruz, -Genel Başkanlarım da ifade ettiler- ‘Asla teslim etmeyeceğiz’ diye Ekrem İmamoğlu'nu. Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz, kılını dahi."

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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