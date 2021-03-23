Meral Akşener'den çok sert 'Merkez Bankası' ve 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmasına, "Nevruz'un, zor zamanlardan geçen, türlü sıkıntılarla uğraşan aziz milletimize, mutluluk, huzur ve refah getirmesini diliyorum. Bu günler elbette geçecek ve aynı büyük kararlılıkla, o güneşli baharları hep birlikte mutlaka göreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadeleriyle başladı.

Türkiye'nin bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu ileri süren Akşener, "Türkiye, hukuksuzlukla, adaletsizlikle karşı karşıya. Türkiye, milli iradeye yapılan saygısızlıklarla karşı karşıya. Cumartesi sabahı itibariyle yaşananlar, beş bin yıllık devlet geleneğimizin, başımıza bela edilen bu ucube sistemde, ne büyük bir tehdit altında olduğunun göstergesidir. 'Devlet ebed müddet' diyen bizler, varlığımızın teminatı olan devletimizin, sayın Erdoğan'ın elinde, oyuncak olduğu gerçeğine, sessiz kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin, Anayasa'nın, kanunun artık hepsinin önemsiz birer detay haline geldiğini savunan Akşener, "Kendilerini, saray sefasına öyle kaptırdılar ki; Millet iradesini umursayan, memleketin geleceğini düşünen aralarında hiç kimse kalmadı.

Bu anlayışla yönettikleri Türkiye'de, sayın Erdoğan'ın paşa gönlü ne istiyorsa o oluyor, o yapılıyor. Sadece canları istedi diye uluslararası bir anlaşmayı kendileri adına feshedebiliyorlar. Sırf canları istedi diye gecenin bir yarısı itibarı bağımsızlığından gelen Merkez Bankası'nın, bir başkanını daha görevden alabiliyorlar. Sırf canları istedi diye, Türk Milleti'nin kutlu iradesini hiçe sayıp, demokrasinin, hukukun, devlet insanlığının gereklerini yerle bir ediyorlar." ifadelerini kullandı.