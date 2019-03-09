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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yanıt: Hodri meydan

SEÇİM HABERLERİ  | 09.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti lideri Akşener arasındaki 'terörist' polemiği büyüyor. Elazığ'daki mitingde Akşener'e tepki gösteren Edoğan, "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız." dedi. İYİ Parti liderinden ise yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Akşener "Hodri meydan

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yanıt: Hodri meydan

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala meydanların da dili sertleşmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın ortaklaşa düzenlediği Denizli mitinginde vatandaşlara "Cumhurbaşkanı'nın teröristler dediği Denizlililer" diye seslenmesi siyasetin tansiyonunu yükseltti.

Akşener'in sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde çok sert ifadeler kullandı. Erdoğan'ın sözlerine ise İYİ Parti liderinden yanıt gecikmedi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: KAÇACAK DELİĞİ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında suç duyurusunda bulunduğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Onun hesabı ağır olacak" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'de yaptığı konuşmayı gündeme getirerek, "Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Oradan da hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN YANIT GECİKMEDİ: TEHDİT Mİ EDİYORSUN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt ise gecikmedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Akşaner, Erdoğan'ı etiketliyerek şu ifadeleri kullandı;

"Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun @RT_Erdogan? Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım? Hodri meydan"

meral aksner


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