Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "zavallılık" yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sayın Erdogan, Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu” ifadesini kullanmıştı.

Akşener’e tepki gösteren Erdoğan, "Filistin dendiği zaman, benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var" ifadelerini kullanmıştı.



