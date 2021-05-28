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Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt

28.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soruya "Meral Akşener olarak, bu birlikteliğe zarar verecek bunu bozmaya yönelik adım atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Akşener, Küçükkaya'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sorusuna net cevap verdi.

Akşener'in açıklamasından satır başları:

"ORTAK BİR ADAYLA GİDİLMESİNDE FAYDA VAR"

"Ben mesela kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim. Şahsi bir hedefe adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, yani seçim zamanı bunun oturulup konuşulması gerekiyor.

Daha erken, yeni kurulmuş partiler var, o partilerin adımlarını nasıl atacaklarını görmemiz lazım. Ama ben Meral akşener olarak, bu birlikteliğe zarar verecek bunu bozmaya yönelik adım atmayacağım."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum." ifadelerini kullanmıştı. Akşener ise Kılıçaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurumKılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili değerlendirmeMeral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili değerlendirme


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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti

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