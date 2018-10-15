Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den şikayetçi oldu.

Akşener, avukatı tarafından yapılan başvuruyla, TCK’nın, 106, 125, 214, 216, 218’inci maddelerine göre, tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

