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Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den şikayetçi oldu.

Akşener, avukatı tarafından yapılan başvuruyla, TCK’nın, 106, 125, 214, 216, 218’inci maddelerine göre, tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Devlet Bahçeli

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