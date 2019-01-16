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Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 22:11 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifasına ilişkin "16 yıl içinde ve herkesin çemkirdiği bir figür haline getirilmesi ilginç benim için. Hala umudum şudur ki o tecrübedeki bir şahsın, insanın, politikacının 19 Şubat'ta o teslim tarihinde ayrılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyonun açılış resepsiyonuna gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yerel seçimlerin milli beka açısından önemli olduğuna ilişkin açıklamalarının anımsatılarak, “Bu beka meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Sandalyelerin bekası var. Türkiye’nin bekasıyla yerel seçimlerin bir alakasını kuramıyorum” yanıtını verdi.

“GEREK DUYMUYORUZ”

Seçimde muhtar, belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanının seçileceğini ifade eden Akşener, “Her sandık konulduğunda bu kutuplaştırmadan, bu insanların istiskal edilmesinden, Türk milletini oluşturan insanların bir bölümünün hakarete maruz kalmasından bıktık. Bu dile gerek duymuyoruz. Bu dil her seferinde sandalyeleri, koltukları muhafaza ettirdi ama milletimiz bu konuşmadan bıktı. Milletimiz huzur istiyor, geçim derdinde. İnsanlarımız, gençlerimiz işsizlik derdinde. Dolayısıyla bunları örtmenin yolu iri yarı laf etmektir” dedi.

“MÜZAKERELER SÜRÜYOR”

CHP ve İYİ Parti arasındaki seçim iş birliği görüşmelerinin durumuna ilişkin soru üzerine Akşener, heyetlerin müzakereyi sürdürdüğünü belirterek, “Şu ana kadar biten şehirlerle ilgili bilgi sahibiyim, müzakere masasında olan yerlerle ilgili çok ayrıntı bilmiyorum. Şu ana kadar güzel mesafe alındığını bildirdiler. Bu bir iş birliği, güç birliği meselesi. İyi gittiğini söyleyebilirim. Kırmadan, dökmeden bir güç birliği konusunda anlayış birliğine varıldığını söyleyebilirim” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

“Seçmen taşıma” iddialarına ilişkin bir soru üzerine de Akşener, konuyu takip ettiklerini, partisinin Seçim İşleri Başkanlığının suç duyurularında bulunduğunu bildirdi. Başkanlık Divanı toplantısında konunun ayrıntılı anlatıldığını belirten Akşener, “Hukuki olarak takibini yapıyoruz. Bunların ortadan kaldırılması için parti olarak ne gerekiyorsa onları yerine getiriyoruz.” diye konuştu.

“19 ŞUBAT’TA AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Akşener, TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:

“Binali Bey’e çok büyük yanlış yapıldığını düşünüyorum. Kendimi bazen onun yerine koyuyorum, istiskal edildiğini görüyorum. Başbakanlık, çok önemli görevler yaptı 16 yıl içinde ve herkesin çemkirdiği bir figür haline getirilmesi ilginç benim için. Hala umudum şudur ki o tecrübedeki bir şahsın, insanın, politikacının 19 Şubat’ta o teslim tarihinde ayrılacağını düşünüyorum”

“BELKİ BERABER AÇIKLARIZ”

“İş birliği çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesi olup olmayacağı” sorusuna Akşener, “Bilmiyorum. Onu iş birliğimiz sona erdikten sonra belki beraber açıklarız, belki arkadaşlarımız tutanak tutar açıklar” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter mesajına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamasının anımsatılarak, “İktidardan yumuşak mesajları neye bağlıyorsunuz?” sorusuna ise “Yumuşak ötesi” karşılığını verdi.

(AA)

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