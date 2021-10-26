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Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cevabı: Hayır demeyiz

26.10.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu. Kılıçdaroğlu'nun ikisinden birini aday göstermesi halinde "hayır" demeyeceklerinin altını çizen Akşener, bir konudaki rahatsızlığını da dile getirdi. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın anketlerde adının geçmesinin muhalif seçmeni taraftarlaştırdığını vurguladı.

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cevabı: Hayır demeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de Gündem Özel programına konuk olarak Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Program sırasında Taha Akyol, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun mevcut belediye başkanlarının aday olmayacağı sözlerini hatırlatarak Akşener'e bu konudaki tavrını sordu

"KILIÇDAROĞLU'NUN KARARINA HAYIR DEMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun her iki belediye başkanını da aday göstermesi halinde "hayır" demeyeceklerinin altını çizen Akşener, şunları söyledi:

"Benim herhangi bir tavrım yok. Yanlış tanımlanan bir şey daha var. Sayın İmamoğlu da, Sayın Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Biz destekledik. Ben kişisel olarak çok gayret ettim çünkü İstanbul'u bir Kızıl Elma görmüştüm. O seçmenin buna, bu başarı öyküsüne ihtiyacı vardı. Ama günün sonunda bu arkadaşların ita amiri Sayın Kılıçdaroğlu. Onlar CHP'nin belediye başkanları. Her iki arkadaşımızı da aday olarak önereni parti meclisinden çıkaran Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan biri aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz. Bu netlikte söylüyorum."

"ANKETLERDE ADININ GEÇMESİ MUHALİF SEÇMENİ TARAFTARLAŞTIRIYOR"

İmamoğlu ve Yavaş'ın anketlerde adının geçmesiyle ilgili rahatsızlığını da dile getiren Akşener, bunun muhalif seçmeni taraftarlaştırdığını ve seçimlerde birinin aday olması halinde taraftar olan seçmenin diğerini oy vermeyeceği konusunda endişesi olduğunu ifade etti.

"İŞ MUHALİF SEÇMENİ TARAFLAŞTIRMA EYLEMİNE DÖNDÜ"

Akşener endişesiyle ilgili şunları söyledi:

"Ama yanlış olan bir şey var. Seçimler olduktan sonra iki arkadaşımızın da Cumhurbaşkanlığına dair anketlerde isimleri konmaya başladı. Niye konuyor demiyorum ben, koyabilirler. Onun altına ben ve Kılıçdaroğlu kondu. Bu uzunca bir zaman devam etti. Şimdi sahada en fazla olan benim. Herkesle görüştüm. Gördüğüm bir şey var, muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırma gibi bir eyleme döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Biri aday gösterildiği zaman taraflaştırılmış seçmenler o adayın arkasında yürüyecek mi, yürümeyecek mi diye bir endişem var."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener İYİ Parti
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