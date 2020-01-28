Meral Akşener'den Elazığ'daki depremle ilgili flaş açıklama: Sorumluların yakasına yapışacağız

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Zaferler ve başarılar kadar, acılarla da yüklü tarihimizin, yeni bir acı sayfasına Cuma akşamı tanık olduk. Elazığ merkezli depremde, 41 canımızı kaybettik, 1607 vatandaşımız da yaralandı.

Yıllardır devam eden ayrıştırma, kamplaştırma politikalarına rağmen, milletimiz, sevinçte ve kederde bir olabilmeyi başaran faziletiyle, bir toplumsal sınavdan daha, yüzünün akıyla çıktı.

ACILAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ

Benim siyaset anlayışıma göre, doğal afetlerden siyaset çıkarılmaz. Acılar ve felaketler üzerinden, siyaset yapılmaz.

Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır.Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır.

Siyasetçiler olarak önceliğimiz; arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortama, bir an önce kavuşturulması olmalıdır. Ama bu; olan bitene, kör ve sağırız demek asla değildir.

SORUMLULARIN YAKASINA YAPIŞACAĞIZ

Elbette ki; gelişmeleri, yapılan ve yapılmış olması gereken icraatları, toplanan vergilerin akıbetini takip ediyoruz. Elbette ki; deprem kuşağında yer alan ülkemizde, bu alandaki duyarsızlıkların hesabını soracak, sorumluların yakasına yapışacağız.