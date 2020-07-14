Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Andımız' çağrısı: Danıştay'ın kararını uygulayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener, Ayasofya için, "İbadete açılsın ama siyasete kapatılsın" derken, iktidara Danıştay'ın Andımız ile ilgili kararını da uygulama çağrısı yaptı. Akşener, kürsüyü bu hafta şiddet mağduru bir kadına bıraktı.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye’yi insan hayatını önemsemeyen ciddiyetsiz bir anlayış yönetiyor. Daha önce Soma’da, Pamukova’da gördüğümüz ihmalleri yine yaşıyoruz. Gerekli tedbirlerin alınması gerekirken daha önce patlama olmuş bir fabrikaya işçilerimizi gönderdiler.

"AYASOFYA SİYASETE KAPATILSIN"

Bu olay hiç yaşanmamış gibi yapamazsınız. Bunun hesabını sorun. Siz hesabını sormazsanız günü geldiğinde biz sorarız. Sultan Mehmet’in mekanı Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Sağ cenahın içinde yer alan her bireyin herhalde en genci bizim yaşlarımızda olan bir neslin talebiydi.

Açıldı, hayırlı olsun ama en başta yaptığım uyarıyı yeniden yapmak istiyorum: İbadete açılsın ama siyasete kapatılsın. Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Bekledim ki bu talebi sağ duyu ile birleştirsin. Yaptığı açıklama birleştiren değil ayrıştıran konuşmaydı. Cumhurbaşkanı olarak değil, AK Parti Genel Başkanı olarak yine karşımızdaydı.