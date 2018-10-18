Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar için yaptığı, “38 yaşında emekli mi olunur?” açıklamasına çok sert yanıt verdi.

"EMEKLİLİKTE SARAYA TAKILANLAR"

*Twitter’dan açıklama yapan Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

“46 yaşından beri SSK’dan, 52 yaşından beri Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alan 64 yaşındaki Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor. Hep bana, hep bana deme Sayın Cumhurbaşkanı; milletin halini de düşün! #EmeklilikteSarayaTakılanlar.”

46 yaşından beri SSK'dan, 52 yaşından beri Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı alan 64 yaşındaki Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor.



Hep bana, hep bana deme Sayın Cumhurbaşkanı; milletin halini de düşün!

#EmeklilikteSarayaTakılanlar — Meral Akşener (@meral_aksener) 17 Ekim 2018



