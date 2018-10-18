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Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 01:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken emeklilikte yaşa takılanlar için söylediklerini eleştirdi.

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar için yaptığı, “38 yaşında emekli mi olunur?” açıklamasına çok sert yanıt verdi.

"EMEKLİLİKTE SARAYA TAKILANLAR"

*Twitter’dan açıklama yapan Meral Akşener şu ifadeleri kullandı:

“46 yaşından beri SSK’dan, 52 yaşından beri Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alan 64 yaşındaki Erdoğan, kendisi ile aynı hakkı isteyenlere çıkışıyor. Hep bana, hep bana deme Sayın Cumhurbaşkanı; milletin halini de düşün! #EmeklilikteSarayaTakılanlar.”


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Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan erken emeklilik İYİ parti emeklilikte yaşa takılanlar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
benim yasadigim ulkede erkekler 72 yasda kadinlar 70 yasinda emekli oluyor. baskan dogru soyluyor bu ne erkenden emekli olma aksener hanim oy ugruna ne konutugunu bilmiyor
vallahi oy uğruna yapmayacağınız bir şey yok aynı eskisi gibi bol bol keseden atalım yeterki oy gelsin
Milletvekilleri kaç yılda emekli oluyor sormak lazım o yaşta emekli mi olunur
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