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Meral Akşener'den Erdoğan'a: Kenan Evren'i bir fersah ileri taşımıştır

SEÇİM HABERLERİ  | 08.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplsntısı düzenleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklenerek "Milli iradeye ihanet edilmektedir" dedi. Erdoğan'a bir de çağrıda bulunan Akşener, 'Bedel ödeme korkuyla çok heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun' dedi.

Meral Akşener'den Erdoğan'a: Kenan Evren'i bir fersah ileri taşımıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İki lider birlikte kameralar karşısına geçti.

Ortak basın toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kenan Evreni geride bıraktığını iddia ederken çok sert açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır, "Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur" denilmektedir. Bugün itibariyle sandık sonuçlarını kabul etmemekle. Milli iradeye ihanet etmektedir.

Erdoğan'a 'muhtar olamaz' denmişti. Bu millet kendisini başbakan yaptı. 'Cumhurbaşkanı olacağım' dedi, bu millet onu da yaptı. Bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez.

Bugün 15 bin oyu yetersiz bulan bir Sayın Erdoğan, Kenan Evren'i bir fersah ileriye taşımış bir Erdoğan'la karşı karşıyayız.

AKP kazanana kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Amerika diktatörlüklerinde olur.

Erdoğan'a bir çağrım daha var o da şudur: 'Bedel ödeme korkuyla çok heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun. YSK hakimlerine sesleniyorum torunlarınızın ve çocuklarınızın yüzüne bakabilir durumda olun.'

Hukuk ve bilim veriye dayanır. Bilgiye belgeye dayanır hislere yer yoktur.

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Meral Akşener Kenan Evren İYİ parti erdoğan

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