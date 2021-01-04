Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya tepki: Bir doktor olan bakana hiç yakışmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de çokça gündeme getirilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar ile ilgili kampanyalar yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Koca, "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Koca, bu konuda mali koşulların gündemlerinde olmadığını vurguladı.

SMA Bilim Kurulu'nun, aileleri ve aile derneklerini birinci elden bilgilendirdiğini belirten Koca, "Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır" ifadesini kullandı.

MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti Meral Akşener, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Akşener yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ailelerin içini acıtan bir söylem bir doktor olan bakana hiç yakışmamıştır. Gelsin de bunları ailelere anlattın. Çocuklar ölümün eşiğinde bir imkan ihtimal var. 750 bin dolara halloluyor. Orada bir ilaç devlet tarafından kabul görmüş diğeri kabul görmemiş. O ilacın getirilmesiyle ilgili kampanyalar var o ilaçların getirilmesiyle ilgili bir durum oluyor.