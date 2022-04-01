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Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi! Ankara kulislerinde herkes bunu konuşuyor

01.04.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin 'A Takımı'nda yapılan değişiklikler Ankara kulislerini hareketlendirdi. Teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın’ın başka bir göreve getirilmesi İYİ Parti lideri Akşener'in 'ortak aday' hamlesi olarak görüldü. İddialara göre Akşener, ortak aday konusunda çıkabilecek çatlak seslerin önüne geçmek istiyor.

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi! Ankara kulislerinde herkes bunu konuşuyor

İYİ Parti'de başkanlık divanındaki görev değişiklikleri kulisleri hareketlendi. Son dönemde CHP’ye yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Yavuz Ağıralioğlu, liste dışı kalırken; Koray Aydın, Teşkilat İşleri Başkanlığından alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirildi.

KORAY AYDIN KARARI DİKKAT ÇEKTİ

2019 yılının Temmuz ayına kadar İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüş olan Yavuz Ağıralioğlu'nun partide giderek geri plana çekilmesi "istifa mı edecek?" sorusunu akıllara getirirken, Koray Aydın'ın görev değişikliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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AKŞENER, 'ORTAK ADAY' İÇİN Mİ YAPTI?

Cumhuriyet Gazetesinde yer alan habere göre; Akşener'in bu hamlesinin altı muhalefet partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkarılacak “ortak adaya” yönelik olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. İddialara göre Akşener, parti içinden, özellikle teşkilatlardan, ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile ilgili “çatlak ses” çıkmasını istemiyor.

“Aydın ve teşkilatlardaki Aydın’a yakın isimlerin de 2023 seçimlerine giden süreçte görevden alınabileceği, yerlerine ise diğer partilerle de uyum sağlayabilecek isimlerin getirilebileceği” ileri sürülürken, örnek olarak da Yavuz Ağıralioğlu’nun “başkanlık divanından tasfiyesi” gösteriliyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSİTFA EDER Mİ?

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Kulislerde Akşener’in giderek geri plan çektiği Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edebileceği konuşulurken, konuyla ilgili Ağıralioğlu'ndan açıklama geldi. DW Türkçe'nin “Partinizden istifa edeceğiniz iddia ediliyor. Doğru mu?” sorusuna, Ağıralioğlu “Şu anda değerlendirme yapmayacağım” sözleriyle yanıtladı.


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