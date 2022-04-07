Meral Akşener'den flaş emekli maaşı açıklaması! "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri kapsamında bugün İzmir'deydi. Menderes ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden Akşener, önemli açıklamalarda bulundu.

“Gençliğin umudu Meral Akşener”, “Başbakan Meral” sloganlarıyla karşılanan Akşener, eline mikrofon alarak kendisini karşılayanlara seslendi.

AKŞENER: EMEKLİ MAAŞINI YÜKSELTECEĞİZ

konuşmasından sonra mikrofonu kendisini dinleyenlere uzatan Akşener, bir vatandaşın emekli maaşlarından dert yanması sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ..."

Akşener "Söyleye söyleye emekli maaşlarını 2500 liraya çıkardılar. 2500 lirayla bir emeklinin yaşaması mümkün değil. Biz yıllardır söylüyoruz, gelirsek ilk yapacağımız iş; 2500 liraya fikslenen emekli maaşlarının tümünü asgari ücret seviyesine çıkarmak olacak. Söz olsun" diye konuştu.

'SEÇMENİN VELİNİMET OLDUĞUNU ANLATMAK İÇİN YOLLARDAYIM'

Konuşmasının ardından esnafları gezen Akşener, "Dükkanlarda en önemli insan müşteridir. Seçmen de siyasetçinin velinimetidir. Unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda ‘hazır ol’da duracak. Siz seçmensiniz. Seçmenin velinimet olduğunu anlatmak için yollardayım. Sizlerle el ele tutuşup seçimde sandıkta bu arkadaşları demokrasiyle göndereceğiz. Onlar bir illüzyonda yaşayadursun, biz gerçekleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu ülke çok büyük, potansiyeli var. Bu millet irfan sahibi insanlardan oluşuyor. Çalmayınca, rüşvet almayınca bu ülkenin insanları herkese yeter."

ESNAF LOKANTASINDAN SİFTAH İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI

Meral Akşener, meydandaki konuşmasının ardından esnafı tek tek dolaşarak hem dükkan sahipleri hem de çalışanlarla sohbet etti. Esnafın günlük satışlarını soran Akşener, halkın alım gücü ile ilgili bilgi aldı. Son olarak bir esnaf lokantasını ziyaret eden Akşener, "İlk siftahın benden olsun. Akşama eşime iftar için yemek götüreceğim" dedi. Akşener, 50 lira karşılığında zeytinyağlı pırasa ve fırın köfteyi paket yaptırarak satın aldı. Akşener ve beraberindeki partililer daha sonra konvoy halinde Bornova ilçesine hareket etti.

(DHA)



