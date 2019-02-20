HABER

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

SEÇİM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin ilk açıklama geldi.

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Yaşananlara çok sert tepki gösteren Akşener, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' ifadelerini kullandı.

(DHA)


Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 Meral Akşener İYİ parti Mersin Burhanettin Kocamaz

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

Ankara'da kim önde? Canlı yayında anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Mersin'de aday gösterilemeyen Burhanettin Kocamaz'la ilgili MHP'den dikkat çeken yorum

MHP'den çarpıcı Mersin iddiası!

Binali Yıldırım'ın 'Adalar' programına sis engeli

Binali Yıldırım'ın 'Adalar' programına sis engeli

Adaylık parasını yatıramayınca evrakları yaktı, gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Burhanettin Kocamaz: Maalesef içimizden vurulduk

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Binali Yıldırım vaatlerini canlı yayında açıkladı! İstanbul'a 518 kilometre raylı sistem

'Ben bunu çözerim' demişti! Vaadini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.