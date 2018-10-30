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Meral Akşener'den sert sözler! 'Hodri meydan' dedi, çağrı yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı maaşıyla ilgili olarak çok sert sözler söyleyerek 'Hodri meydan' diyerek zam çağrısında bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı maaşına zamla ilgili olarak, 'Kendi maaşına yaptığın kadar, işçiye, hakim, savcıya zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir zıkkım olsun. Hodri meydan. Görelim yiğitliğini.' ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Allah'ım bizi milletimize karşı mahcup eyleme. Bizi söz verip de dönenlerden eyleme. Bizi mukaddes kitabımızda emredildiği gibi Allah'a ve insanalara olan akidlerini titizlikle yerine getirenlerden eyle Ya Rabbim.

Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar durmadan sahte krizler üretiyor. Her gün ortaya yeni bir şeyler atıyorlar. Cambaz numarası bir işe yaramıyor. İYİ Parti, milletvekillerimiz yakasından tutup milletin huzuruna getiriyor. Suçu hep başkalarının üzerine atsa da bu kriz iktidarın eseridir. Dün Anıtkabir'de işi yine dış güçlere bağladı. Bütün bahaneleri tek tek tüketti.

KONKORDATOLAR PATLADI

Konkordatolar patladı. İşçilerin alacakları ödenemiyor. Sanayi üretimi hızla düşüyor. Esnaf siftah yapamıyor. Çiftçinin mahsulü para etmiyor.

"DAMAT BEY HALA İŞİN CİDDİYETİNİN FARKINDA DEĞİL"

İktidar 2019'da tasarrufa gideceğini açıkladı. En büyük tasarrufun yatırım harcamalarında olduğunu görüyoruz. Saraya para harcayacağız, yatırımdan kısacağız. Uyarıyorum, bu yanlış bir girişim. Şirket değil, ülke yönetiyorsunuz. Kamu yatırımlarının kısılması ekonomiyi durma noktasına getirecektir. Bu da iflasların, işsizliğin daha da artmasına yol açacaktır. Damat bey hala işin ciddiyetinin farkında değil. Biz üstümüze düşeni yapıp uyarmış olalım.

Daralma eğilimine girmiş bir ekonomide vergi gelirlerinin nasıl artacağı tam bir muamma. Otomobil ve beyaz eşya satışları düşerken hükümet bu kalemlerden verginin artacağını iddia ediyor. Bunun nasıl başaracaklar merak ediyoruz. Çalışanın vergi yükünü artırarak... Hükümet krizin faturasını çalışanlara kesecek.

MAAŞ ELEŞTİRİSİ

Kendi maaşına yaptığın kadar, işçiye, hakim, savcıya zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir zıkkım olsun. Hodri meydan. Görelim yiğitliğini.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener

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