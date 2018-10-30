Meral Akşener'den sert sözler! 'Hodri meydan' dedi, çağrı yaptı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı maaşına zamla ilgili olarak, 'Kendi maaşına yaptığın kadar, işçiye, hakim, savcıya zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir zıkkım olsun. Hodri meydan. Görelim yiğitliğini.' ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Allah'ım bizi milletimize karşı mahcup eyleme. Bizi söz verip de dönenlerden eyleme. Bizi mukaddes kitabımızda emredildiği gibi Allah'a ve insanalara olan akidlerini titizlikle yerine getirenlerden eyle Ya Rabbim.

Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar durmadan sahte krizler üretiyor. Her gün ortaya yeni bir şeyler atıyorlar. Cambaz numarası bir işe yaramıyor. İYİ Parti, milletvekillerimiz yakasından tutup milletin huzuruna getiriyor. Suçu hep başkalarının üzerine atsa da bu kriz iktidarın eseridir. Dün Anıtkabir'de işi yine dış güçlere bağladı. Bütün bahaneleri tek tek tüketti.

KONKORDATOLAR PATLADI



Konkordatolar patladı. İşçilerin alacakları ödenemiyor. Sanayi üretimi hızla düşüyor. Esnaf siftah yapamıyor. Çiftçinin mahsulü para etmiyor.