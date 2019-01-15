Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener, toplantıda İYİ Parti'nin 6 belediye başkan adayını daha kürsüde tanıttı. İşte o isimler;

Sakarya: Cihan Kolip

Kocaeli: Serdar Kaman

Konya: Oğuz Şimşek

Kastamonu: Levent Dikmen

Ağrı: Taner Söylemez

Rize: Yakup Özkan

Akşener'in açıklamaları:

Paramız pul oldu, pul. Dışarıdan bir şey alamıyoruz ki, açık bu yüzden azaldı. İhracatımız ve üretimimiz artmış olsa bu rakam çok iyi, ama öyle değil. Dövizdeki artış nedeniyle ithalat yapamaz hale geldi. Azalınca cari açık azaldı. Bu rakam başarının değil, krizin göstergesidir.

16 yıl sonunda yozlaşmış yönetim anlayışının değişme zamanı gelmiştir. İYİ Parti dinamik kadroları ile Türkiye'yi bir çıkışa götürmenin sorumluluğunun farkındadır.



