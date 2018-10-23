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Meral Akşener'den grup toplantısında 'yerli tüketim' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, kürsüye getirdiği Anamur muzunu göstererek çağrıda bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener buradaki konuşmasında Türkiye'nin "soluk alması" için diş sıktıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a emeklilikte yaşa takınlar üzerinden yüklenen Akşener, "Kendisi 46 yaşında emekli olmuş vatandaş talep edince suç" ifadesini kullandı.

Kürsüye getirdiği Anamur muzunu gösteren Akşener, yerli ürünlere yönelik destek için de çağrıda bulundu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemiz bir soluk alsın diye diş sıkıyoruz ama ekonomideki gelişmeler ayakta durmayı güçleştiriyor. Krizin inkarı yerini 'Döviz, enflasyon azıcık arttı' tespitine bıraktı Azıcık artmış. Daha ne olsun, ne olmasını bekliyorsunuz? Fırınlar kapanıyor, Konfederasyon başkanları ‘Binlerce firma batıyor’ diyor. İşi ciddiye almak için daha ne olmasını bekliyorlar bilmiyorum.

Hastanelerde nöbet paralarını döner sermayeleri kırpıyorlar. Ekmek bulamayan pasta mı yesin? Millet kıraathanelerinde beleş kek mi kovalayalım? Azıcık dedikleri artık milleti boğuyor. İktirdarın hazırladığı 2019 bütçesinde de bu durum devam ediyor. ÖTV’ler artıyor. Sarayın payı da üç katına çıkıyor. Günde 2 trilyon TL ile geçinmek çok zor tabi. El insaf beyler. Lafa geldi mi de ‘Milletin adamı’... Milletten alıp tek adama veriyorlar."

"Bakın krizin daha da derinleşmesini önlemek için atılması gereken adımlar var. TÜİK’i rahat bırakın ülkenin durumunu net görelim. Açıklanan Sayıştay raporlarının gereğini yapın, israfa son verin. İhtiyaç fazlasını elden çıkarın. Almanya’da 11 bin makam aracı var. Türkiye’de kiralıklarla birlikte 120 bin.

Yandaş iş adamlarının dövizli sözleşmelerini Türk Lirası’na çevirin. Yarın çıkıp oy verirken “bana mı sordunuz” demekle bu işten kurtulamazsınız. Geçen hafta bir kamu bankamız 300 milyar dolar borçlandı. 4 katı fazla maliyetle Türkiye borçlandı. Türkiye tefeci piyasasına döndü. Faize yatan paranın emekten çok kazandığı bir ekonomi iflah olabilir mi?

Devletin hazinesini uluslararası tefecilere muhtaç haline getirenler esnafı, sanayiciyi onların kucaklarına bıraktı."

En temel gıdamızın emektarlarına bir bakın isyan ediyorlar. Son bir ayda 50 fırın kapandı. Maliyetlerdeki artışlar ekmeğimizle oynuyor. İktidar mart ayına kadar belediyeye halk ekmeğe zararına satış yaptırarak durumu kurtarmaya çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener anamur muzu TBMM

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Partiyi bir bir terkediyorlar buda Show peşinde..
gemiyi önce fareler terkeder. fareler
@poyrazlix farelerin kim olduğu biliniyor gemiyi terk edenler
Eğitimli ve nitelikli gençlerimiz ülkeyi bir bir ediyor.. Dantel kefenliler show yapmaya devam ederken..
Kadın haklı
temiz bir yönetim bekliyoruz,sarayın büccesi bu kırizde niye artıyor ,
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