Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye gündemini değerlendiren Akşener, gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerdeki açıklamalarının sosyal yardımlarda kesintiye işaret ettiğini öne sürdü.

Akşener, "Cumhurbaşkanı kendini oraya taşıyan vatandaşlara sırtını döndü. Burs bekleyen öğrencilere beleşçi diyor. Ayıp be ayıp, unuttun mu kendi çocuklarınızı nasıl okuttunuz? Sosyal yardımları kesecek o yüzden bu yardımlara bağırıp çağırıyor, yolunu yapıyor. Şimdi kodomanlarla, baronlarla yürüyor. Aziz milletim sen bu tabloyu görüyorsun eminim kırmızı kartı yerel seçimlerde göstereceksin" diye konuştu.

