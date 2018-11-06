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Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinin sosyal yardımlarda kesintiye gidileceğinin işareti olduğunu iddia etti.

Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye gündemini değerlendiren Akşener, gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerdeki açıklamalarının sosyal yardımlarda kesintiye işaret ettiğini öne sürdü.

Akşener, "Cumhurbaşkanı kendini oraya taşıyan vatandaşlara sırtını döndü. Burs bekleyen öğrencilere beleşçi diyor. Ayıp be ayıp, unuttun mu kendi çocuklarınızı nasıl okuttunuz? Sosyal yardımları kesecek o yüzden bu yardımlara bağırıp çağırıyor, yolunu yapıyor. Şimdi kodomanlarla, baronlarla yürüyor. Aziz milletim sen bu tabloyu görüyorsun eminim kırmızı kartı yerel seçimlerde göstereceksin" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan sosyal yardım İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
suriyelilerin yardimini kessin.kendi milletini dusunsun yeter artik
GÖCEKTE 300 ODALI 17 HEKTAR ÜZERİN SURLARLA ÇEVRİLİ YAZLIK SARAY YAPTIRIYOR.İSRAF İÇİNDE YAŞAM SÜRENLER,VATANDAŞIN SORUNALINDAN UZAK.EYT LİLER OLARAK İŞ BULAMIYORUZ BU YADA KİMSE İŞ VERMİYOR DİYORUZ,ADAM ARKASINI DÖNÜYOR.BİRDE UTANMADAN 3-5 ÇOCUK İSTİYORKRAL ÇIPLAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Cumhuriyetin 80 yılına , 80 yıllık saltanat diyorlardı , peki bu gün bunların yaptıkları ne .
bencede kessin kesmesini destekliyorum
@canmeno suriyeli asalak mısın sen
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