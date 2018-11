Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin Belediye Başkan Adayları'na ilişkin bazı yayın organlarında çıkan iddiaları yalanlayan Akşener, ''Her ilde, ilçede, bölgede aday çıkarmak üzere çalışmaları sürdürüyoruz. Bu ismi söylenen arkadaşlarımızın her birinin her görevi en üstün niteliklerle yerine getireceğini sizinle paylaşmam lazım. Ama bu haberin kaynağı nedir bilmiyorum ve bizden olmadığını söyleyebilirim'' diye konuştu.

'2 TARAF ARASINDA SEÇİME GİDERKEN KONFORLU BİR TARTIŞMA ZEMİNİ OLUŞUYOR'

Son günlerde AK Parti ile CHP arasındaki 'Türkçe ezan' polemiğine de değinen Akşener, ''Türk milleti ezanına sahiptir. Ezanımız camilerimizin minerallerinden ilelebet sedasını duyurmaya devam edecektir. AK Parti ile CHP arasındaki bu tartışmaya rağmen burada herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ama her seçime giderken çok konforlu bir tartışma zemini oluşuyor her 2 taraf arasında. Dini değerler üzerinden tartışma AK Parti için müthiş bir konfor alanı. Cumhuriyet değerleri üzerinden tartışma da CHP için bir konfor alanı. Matematik olarak baktığınız zaman maliyetsiz bir şekilde seçimlerde oy almayı sağlayan bir tartışma ya da göreceli bir işbirliği bu. Dolayısıyla 1930'larda başlayıp 1950'lerde biten yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra oluşan ihtilaf sahalarından alınmış ve hiç tartışma konusu yapılmaması gereken bir konunun bugün bir CHP'li milletvekili tarafından tartışmaya açılmasını çok manidar buluyorum” diye konuştu.