Meral Akşener'den HÜDA-PAR tepkisi! Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim. Dangalak!'

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken, kritik seçimler öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te soruları yanıtladı. Canlı yayında seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Akşener, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanacağını inandığını söyledi. İkinci tur seçimleri için sıfrıdan başladıklarını belirten Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtirdiğimizde AK Parti de dahil olmak üzere bu sistemi değiştirebiliriz." diye konuştu.

AKŞENER ÇOK SİNRİLENDİ, HÜDA-PAR'A TEPKİ GÖSTERDİ

HÜDA-PAR'ı sert sözlerle eleştiren ve HÜDA-PAR'ın parti programında "kadınların sahiplendirilmesi" yönünde ifadelerin olduğunu belirten Akşener, programda bir anda sinirlendi.

"ŞİMDİ KÜFREDECEĞİM, DANGALAK"

Akşener, "Sahiplendirilen kadın ya bu ne demek? Şimdi küfredeceğim, dangalak diyeyim hadi. Seni sahiplendirelim? Öyle bir adamsın demek ki? Böyle bir durum olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti liderinin bu sözleri, sosyal medyada gündem yaratırken; HÜDA-PAR'dan da bir açıklama geldi.

HÜDA-PAR'DAN AÇIKLAMA: AKŞENER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

HÜDA-PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."