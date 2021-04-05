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Meral Akşener'den iktidara çağrı: Atanmışların zevzekliklerini de araştırın

05.04.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Antlaşması'nın tartışmaya açılmasına itiraz edilebileceğini söyleyerek, "Emekli general de edebilir, emekli hakim de edebilir. Ama gündüz vakti fikrini söylemek başka bir şey, bir araya gelip, adını 'bildiri' koyup gece yarısı paylaşmak başka bir şey" dedi. Öte yandan Akşener, amirallerin gözaltına alınması kararı sonrası iktidara çağrıda bulunarak, "atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den iktidara çağrı: Atanmışların zevzekliklerini de araştırın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da vefatının 24'üncü yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen 'Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür' konferansına katıldı. Akşener, konferansın ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Akşener, 104 emekli amiralin hazırladığı bildirinin ardından başlatılan soruşturma ve gözaltılara ilişkin 27 Nisan, 367 oy meselesi ve 28 Şubat gibi süreçleri yaşamış bir neslin mensupları olarak gece yarısı fikir belirtmeyi, doğru bulmadıklarını belirtti. Akşener, Montrö Antlaşmasının tartışmaya açılmasına itiraz edilebileceğini söyleyerek, "Emekli general de edebilir, emekli hakim de edebilir; herkes edebilir. Ama gündüz vakti fikrini söylemek başka bir şey, bir araya gelip, adını 'bildiri' koyup gece yarısı paylaşmak başka bir şey. Eski hatıraları canlandıran, sonuç itibarıyla iktidarın üzerinde tepineceği bir argüman oluşan bir gerekçe oluştan bu meseleyi, tırnak içi 'bildiri' konusunu zevzeklik olarak değerlendirdim" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Akşener, bildiri konusunu şekil olarak yanlış bulduklarını ifade ederek, "Bunun üzerine siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz, bizim bu defa iktidara şunu sorma söyleme hakkımız doğar; bu zevzekliğin yapıldığı pek çok iktidar partisi bürokratları var. Yani siyasi partilere ayar vermeye çalışan, 'iktidar partisini öveceğim' derken hadsizlik ve saygısızlık yapan, tanzim etmeye çalışanlar var. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, zevzeklik olarak tanımladığım bu bildiri üzerinden bir süreç başlattınız; muhalefet partilerine, ana muhalefet partisi genel başkanına hakaret eden, İYİ Parti'nin Genel Başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun, saray şürekasına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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