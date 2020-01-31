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Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatili hakkında, "Ben insanların günlük hayatında ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir." dedi.

Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

İzmir'de temaslarda bulunan Akşener, partisinin Balçova ve Buca ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, daha sonra esnafla bir araya geldi.

Ardından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnafı gezen Akşener, kendisine iletilen sorunları grup toplantısında gündeme getireceğini söyledi.

Bir gazetecinin, İYİ Parti'nin Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması önergesinin reddedildiğinin hatırlatması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Koronavirüsü Türkiye'ye girdi mi girmedi mi onu da bilmiyorum. Dolayısıyla samimi bir biçimde komite kurulmasını ve bu konuda hangi önlemlerin alınıp, vatandaşı nasıl bilgilendirilmesi gerektiğini yönelik siyasetle alakası olmayan, vatandaşın emniyeti açısından verilmiş bir önerge reddedildi. Ama virüs konusunda çok hassaslar, FETÖ virüsüne de aynısını yaptılar."

Kızılay'a yapılan bağışlarla ilgili soru üzerine Akşener, arkadaşlarının bu konuyla ilgili çalışma yaptığını dile getirdi.

Kızılay'ın kuruluşu çok eski olan ve tamamen vatandaşın bu milletin destekleriyle ve herhangi bir afette çare olmak üzere organize edilmiş bir kurum olduğuna işaret eden Akşener, "Bu ortaya çıkanlar, konuşulan konular korkunç. Genel müdürün sosyal medyada televizyon programındaki konuşmasını gördüm. Ciddiyetten uzak, bizlerden oraya bağış yapmış vatandaştan bahsediyor. Bizlerde onlardan birisiyiz. Alay eder gibi halinden son derece memnun bir tavrı var. Bu arkadaş istifa edecek gibi görünmüyor. Utanıp istifa etmesi gerekirken bunu yapacak gibi görünmüyor. Ama iktidar partisinin bunun üzerine gereğini yapması lazım. 'Çekil kenara' denmesi lazım." diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN TATİLİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatilini hatırlatmasına Akşener, "Ben insanların günlük hayatında ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir. O oraya gitti, bu buraya gitti bizim konumuz değil." karşılığını verdi.

(AA)

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