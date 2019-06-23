Meral Akşener'den İstanbul seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satı başları şöyle;

"Türk demokrasi tarihi sandığı tekmeleyenlere ders vermekle doludur. 23 Haziran seçimleri iktidar ve küçük ortağına uyarıda bulunmuştur. İstanbul'da biraz da morartmıştır. Hemşehrilerime tek tek teşekkür ediyorum. Üsküdar'da yaşayan komşularıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi herkes iki elinin arasına başını almalı. Aziz milletimizin mesajını okumalıdır. İstanbullu hemşehrilerimiz İmamoğlu'na gasp edilen hakkını tekrar teslim etmiştir. Milletimiz, Türkiye’yi aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara, “Bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım” demişti. Türk milletine yazdıkları destan için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

Ayrıntılar geliyor...



