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Meral Akşener'den İstanbul seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 20:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Türk milletine yazdıkları destan için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satı başları şöyle;

"Türk demokrasi tarihi sandığı tekmeleyenlere ders vermekle doludur. 23 Haziran seçimleri iktidar ve küçük ortağına uyarıda bulunmuştur. İstanbul'da biraz da morartmıştır. Hemşehrilerime tek tek teşekkür ediyorum. Üsküdar'da yaşayan komşularıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi herkes iki elinin arasına başını almalı. Aziz milletimizin mesajını okumalıdır. İstanbullu hemşehrilerimiz İmamoğlu'na gasp edilen hakkını tekrar teslim etmiştir. Milletimiz, Türkiye’yi aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara, “Bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım” demişti. Türk milletine yazdıkları destan için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

Ayrıntılar geliyor...

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Meral Akşener İYİ parti istanbul

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