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Meral Akşener’den İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanabileceğine dair iddiaları yorumlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin için de olsa da Sayın Erdoğan'ın 2 büyük şehrimize böyle bir tavırda bulunmayacağına inanıyorum." dedi.

Meral Akşener’den İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Susurluk’un düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü ve Ayran Kültür-Sanat Festivali için Balıkesir’in Susurluk ilçesine geldi.

Susurluk’ta partililerce yollarda karşılanan Akşener, ilk olarak Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney´i makamında ziyaret etti. Yeni otoyolda kurulacak tesislerde Susurluk esnafına öncülük tanınmasını isteyen Akşener, “Susurluk esnafının yeni yapılan otoyolda tesis açmasına öncelik verilmesi için çalışmalara başlayacağız. Ankara´dan bununla ilgili istekte bulunacağız. Her bu yolu kullananın meşhur tost ve ayrandan tatmasını ve Susurluk esnafına kazandırmasını istiyoruz. Susurluklu esnafa bu noktada öncelik sağlayacağız. Eğer bunu yapamazsak yeni açılan otoyol sebebiyle susurluk esnafının işi zor olacak. Yeni otoyola araç geçme garantisi verildiği için, o sayı tutturulamazsa otoyol şirketine verilen parada Susurluklu´nun da parası olacak. Bu konuyla bizzat ben Ankara´da ilgileneceğim” dedi.

"ERDOĞAN'IN İSTANBUL VE ANKARA'YA KAYYUM ATAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

HDP´li belediyelere kayyum atanması ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na "Seni pejmürde ederiz´ cümlesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, “HDP´li belediyelere kayyum atanması ile ilgili parti olarak görüşümüzü belirttik. Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır. Türkiye´de iktidar sahipleri genellikle tumturaklı konuşuyor. Bu tumturaklı konuşmalar hayat boyu siyasetçiyi takip eder. Ben, Sayın Erdoğan´ın İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük şehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorum. Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin için de olsa da Sayın Erdoğan´ın 2 büyük şehrimize böyle bir tavırda bulunmayacağına inanıyorum. Çünkü 6 Mayıs’ta Sayın İmamoğlu´nun mazbatasını elinden alarak yaptıkları çılgınlık ve hukuksuzluk 23 Haziran´da 800 bin oy farkla seçilmesini sağladı. 31 Mart seçimlerinin Türkiye genelinde Millet İttifakı partilerinin, teşkilatlarının, seçmenlerinin gayretiyle bu sonuçlar alındı. 23 Haziran´daki İstanbul seçimlerini İstanbullular kazandı” diye konuştu.

'RESEPSİYONA GEÇEN YIL DA KATILIP TOKALAŞTIK'

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmasının İYİ Parti-Cumhur İttifakı yakınlaşmasına işaret olarak görülebilir mi sorusunu yanıtlayan Akşener, “Çok komik bir durum var. Bir yazar bir yazısının başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyor, daha sonra da aynı kişi partimizden 'İP' olarak bahsediyor. Kafaları karışıyor işte. Biz İYİ Parti olarak geçen yıl da milletvekillerimiz ile resepsiyona katılmıştık. O gün de Sayın Erdoğan ile tokalaştık. Bu tokalaşmanın bu derece neden büyütüldüğünün Türkiye şartlarında neye tekabül ettiğine bakmanız lazım. Biz bu yıl katıldık ve tokalaştık, geçen yıl da katılıp tokalaştık. Geçen yıldan buraya ne değişmiş? 23 Haziran değişmiş” dedi.

‘BELEDİYE BAŞKANI AYRIMCILIK YAPMAYACAK’

Susurluk’un kurtuluşunun 97’nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hükümet Konağı’nın önünde halka seslendi. Susurlukta olduğu için mutlu olduğunu belirten Akşener, “Bugün kurtuluşun yıl dönümü. Bu uğurda şehit olanların, bu uğurda ter dökenlerin, bu uğurda istikbalinden olanların ve bu ülkeyi bize hür ve bağımsız bırakanların, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Susurluk’un kurtuluşunda şehit olanları onurlandırmak, onları anmak ve manevi huzurlarında şükranla eğilmek için buradayız. Belediye İYİ Parti’den seçildi. Bu yüzden Susurluklu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bugün burada huzurunuzda tekrar söylüyorum, belediye başkanı partizanlık ve ayrımcılık yapmayacak ve Susurluk’a hizmet edecek, garibin elinden tutacak” dedi.

TOST YİYİP AYRAN İÇTİ

Daha sonra mehter takımının gösterisini izleyen Akşener, kortej geçişinin tamamlanmasının ardından halkla fotoğraf çektirdi. Kendisine bileklik hediye eden 7 yaşındaki Ada Su Türker’e küpelerini çıkarıp veren Akşener, bir süre çocukların sergilediği tiyatro gösterisini izledi. Susurluk’un meşhur tostunu yiyip ayranını içen Akşener, yemeğin ardından Balıkesir’den ayrıldı.

(DHA)

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