HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener'den ittifak açıklaması: Yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor

Meral Akşener'den ittifak açıklaması: Yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor

06.05.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ittifaklar konusunda yaptığı açıklamada yarını işaret ederek, "Muhtemelen bir iş birliği olacak. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum." dedi.

Meral Akşener'den ittifak açıklaması: Yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2023'te yapılacak olan seçimleri değerlendiren Akşener, "DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor." ifadelerini kullandı.

İttifakla ilgili de konuşan Akşener, "Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor" açıklaması yaptı.

İYİ Parti'nin büyüdüğünü, CHP'nin ise düşmediğini belirten Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini bilmediğini sözlerine ekledi.

"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"

İYİ Parti lideri Akşener, şunları kaydetti:

31 Mart'a giderken sadece CHP ve İyi Parti'nin işbirliği oldu. 24 Haziran'da da, 31 Mart'ta da işbirliğiydi bizimki. O işbirliğinde biz kendimizi koruyarak, şu rengin tarifinde bile farklı farklı davrandık. Bu sağlıklı olan. Şuna çözümümüz bizim başka, İYİ Parti'nin, CHP'nin, diğer siyasi partilerin çözümleri başka. Böyle olunca, kırmadan, incitmeden rakibiz de aynı zamanda. İttifaklar zorunluluk. Millet İttifak'ının cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek bilmiyorum. Biz erken seçime hazırız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Van'da korkutan deprem!Van'da korkutan deprem!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Sadakatsiz dizisinde alınan son karar izleyiciyi üzecek!

Sadakatsiz dizisinde alınan son karar izleyiciyi üzecek!

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

Böylesi filmlerde olur! 100 kilometre boyunca...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.