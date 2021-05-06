Meral Akşener'den ittifak açıklaması: Yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2023'te yapılacak olan seçimleri değerlendiren Akşener, "DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor." ifadelerini kullandı.

İttifakla ilgili de konuşan Akşener, "Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor" açıklaması yaptı.

İYİ Parti'nin büyüdüğünü, CHP'nin ise düşmediğini belirten Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini bilmediğini sözlerine ekledi.

"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"

İYİ Parti lideri Akşener, şunları kaydetti:

31 Mart'a giderken sadece CHP ve İyi Parti'nin işbirliği oldu. 24 Haziran'da da, 31 Mart'ta da işbirliğiydi bizimki. O işbirliğinde biz kendimizi koruyarak, şu rengin tarifinde bile farklı farklı davrandık. Bu sağlıklı olan. Şuna çözümümüz bizim başka, İYİ Parti'nin, CHP'nin, diğer siyasi partilerin çözümleri başka. Böyle olunca, kırmadan, incitmeden rakibiz de aynı zamanda. İttifaklar zorunluluk. Millet İttifak'ının cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek bilmiyorum. Biz erken seçime hazırız.



