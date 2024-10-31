Meral Akşener'den, kayınbiraderi için 'suikast' iddiasıyla suç duyurusu

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı aracılığıyla görüşmediği eşinin kardeşi Hasan Basri Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEHLİKE KAYGISI SUÇ DUYURUSUNDA BELİRTİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen temmuz ayında yapılan suç duyurusunda; İzmit'te yaşayan kayınbiraderi Hasan Basri Akşener'in kendisi hakkında yaptığı paylaşımlar ve Meral Akşener ile sık sık görüşen S.K. ile sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüşmeler yer aldı. S.K.'nin, tehdit ve hakaret içerdiği iddia edilen görüşmeleri olayın ciddiyet taşıyabileceği ve bir tehlikenin oluşabileceği kaygısı ile Akşener'in avukatına gönderdiği ifadeleri, suç duyurusunda belirtildi.

Akşener'in avukatı ayrıca, suç duyurusu metninde Hasan Basri Akşener'in, akrabalık nedeniyle Meral Akşener'in ikametini, ziyaret zamanını bilebilecek durumda olduğunu belirtti.

Artan ağır eleştiri, tahkir içeren söylem ve ifadeler nedeniyle Akşener'in potansiyel bir saldırıya maruz kalma ihtimalinin güçlendiğini de belirten Akşener'in avukatı Hasan Basri Akşener'in tehdit söylemlerine karşı ivedi bir şekilde tedbir alınması ve adli kontrol tedbirlerine başvurulmasını talep etti.

"BENİ ARAYARAK NEZAKETSİZ ŞEYLER SÖYLEDİ"

Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hasan Basri Akşener ise bahsi geçen suç duyurusuyla ilgili olarak dün emniyete ifade vermeye çağrıldı. Hasan Basri Akşener, İYİ Parti'nin yönetim tarzı ve politikalarını eleştirdiğini, bu nedenle Meral Akşener'in genel başkan olduğu dönemde aralarının açıldığını belirterek, "Akşener, birkaç kez beni arayarak nezaketsiz şeyler söyledi ve aleyhinde yazı yazmamamı, yorum yapmamamı söyledi. Ben de doğru bildiklerimi yazacağımı, kendisini eleştirmeye devam edeceğimi ifade ettim. Bu ve benzer olaylardan sonra yüz yüze bir araya gelmedik" ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda adı geçen S.K. ile sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştığını belirten Hasan Basri Akşener, kendisiyle İYİ Parti'nin kuruluşunun ilk dönemlerinde tanıştığını, kendisiyle ara ara siyaset, ekonomi gibi konularda sohbet ettiğini aktardı.

"BU KONUŞMALARI MERAL HANIM'A DEĞİL, S.K. İSİMLİ KİŞİYE GÖNDERMİŞTİM"

Facebook üzerinden Akşener ile iglili sorular gelince yanıt verdiğini söyleyen Hasan Basri Akşener, "Ancak S.K.'nin bu görüşmeleri ileteceğini ya da ulaştıracağını düşünmemiştim. Mesajların iletilmesi yönünde bir talimatım ve beyanım da olmamıştır. Hatta S.K. benimle yazışırken samimiyetine güvenmesini, Akşener ve benim aramdaki konuların aile içi özel konular olduğunu, bu konuşmaları duymayıp okumamış sayacağı gibi ifadelerde bulunmuştur. Ancak daha sonra S.K. ile yaptığım bu görüşmeler, yerel basın organlarına da servis edilerek hakkımda olumsuz haberler de yaptırıldı. Tüm bu sebeplerle S.K.'nin bu özel görüşmeleri üçüncü kişilerle paylaşması nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Bu yazışmaları, Meral Hanım'a değil S.K. isimli kişiye göndermiştim" dedi.

"'GÖRÜRSEM YÜZÜNE VURURUM' ŞEKLİNDE İFADE ETMEK İSTEMİŞTİM"

Kullandığı ifadeler nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarının oluşmasının mümkün olmadığını savunan Hasan Basri Akşener, "Bu yazışmalar, S.K. ile benim aramdaki görüşmeler olduğu için gıyapta hakaret suçunun da oluşması mümkün değildir. Mesajlardaki 'Görürsem vururum' ifadesini 'Görürsem yüzüne vururum' şeklinde ifade etmek istemiştim. Buradaki yüzüne vurma ifadesi ise fiziksel olarak şiddet göstermek anlamına gelmeyip, yanlışlarını ve hatalarını yüzüne vurmak anlamına gelen deyimdir. Akşener'in politikalarını, yaptıklarını, siyasi duruşunu tasvip etmiyorum ancak yaptıkları ya da yapmadıkları nedeniyle kendisine fiziksel şiddet uygulayacağımın iddia edilmesini son derece saçma buluyorum. Sadece abimin eşine değil; herhangi bir kadına karşı şiddette bulunmam mümkün değildir. Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum" ifadelerine yer verdi.

"SÖZDE SUİKAST PLANLADIĞIM İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ"

Öte yandan Hasan Basri Akşener, sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Akşener buradaki açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Meral Akşener'in şikayeti üzerine karakola ifade vermeye gittim. Daha önce hukuk mahkemesi üzerinden bana manevi tazminat davası açmıştı, bunu anlayışla karşıladım, 'Olabilir' dedim. Ancak bu da yetmemiş gibi, şimdi de savcılığa gidip sözde bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Soruyorum, ben PKK'lı mıyım, terörist miyim? Devlet benim kim olduğumu bilmiyor mu? Kayınbiraderiniz olarak beni 12 yaşından beri tanıyorsunuz. O günden bugüne benden ne gibi bir şiddet gördünüz? Bu tarz bir düşüncenin bile aklınızdan geçmesi yanlış. Size son dönemlerde kızmış olabilirim, ama önceleri büyük saygı gösterdim. Ne yazık ki bu saygıyı sizden göremedim."Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır