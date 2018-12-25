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Meral Akşener'den Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 10:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Kimsenin sokağa çıkmaya derdi yok. Çok istiyorsanız giyin birer sarı yelek siz çıkın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Bütçeyi basit bir gelir gider tablosu olarak düşünmemizi istiyorlar. Bütçe öncelikle siyasi bir belgedir. 2019 bütçesinde ne kadar para ayrıldı? Tam 117 milyar lira. Peki bu israf değil mi? Faize 117 milyar lira ama yatırıma bunun ancak yarısı ayrılmış. Hazine garantileri var. Yatmayan hastalar için 3.7 milyar lira ödecek demek. 3.7 milyar lira birilerinin cebine girecek demek. 6.2 milyar lirayı kodamanların cebine koymak yerine gel emeklilikte yaşa takılanların sorununu halledelim. İsteyince 785 bin tane nasıl ev sahibi yapılıyor, Çiftçiye mazot 1,5 TL den nasıl verilebiliyor? Damada teslim edersen milletin parası çarçur olur. İsyanımız millet istediğinde bütçesinde akrep olanlardır.Türkiye değil, enflasyon uçtu. Rakam 5.3 lira.Hanginizin cebine ayda 11 bin lira giriyor? Geçtim 11 bin lirayı, 2 bin liralık asgari ücrete bile direniyorlar.

"GİYİN SARI YELEK, SİZ ÇIKIN"

Siyasetçinin dert etmesi gereken, kendi cebindeki değil, vatandaşın cebinde para olup olmadığıdır.Siyaset milletin cebinde para olsun refahı yükselsin diye yapılır. Mesele pervasızlık. Önce millet deyin. Önce milletin parasını düşün. Yoksa size zehir zıkkım olur. Biz krizin atlatılması için her türlü desteği vermeye hazırız. Bütün partiler bir araya gelelim krizi çözelim diyoruz. Biz damatla çözeriz diyorlar.Biz milletin ekmeğinin derdindeyken onlar tutturmuş sarı yelek. Mutfakta yangın var yangın. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Kimsenin sokağa çıkmaya derdi yok. Çok istiyorsanız giyin birer sarı yelek siz çıkın.

Devletin dini adalettir. Adalet yoksa açlık vardır, adalet yoksa rüşvet vardır, adalet yoksa yarına güven yoktur. Biz ülkemizin evlatlarının yarınlara güvenmesini sağlayacağız. Milletimizi yordular. Onun için yeter artık diyoruz. Yetti artık diyoruz.


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Meral Akşener sarı yelek İYİ parti

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