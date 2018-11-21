Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.

Akşener, 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa referandumunda "Hayır" çıkan 17 büyükşehirde iş birliği yapılması üzerinde durulduğunu belirtti.

CHP'nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir'de seçimi alabileceğini açıkladığını, Balıkesir'de belediye başkan adayını ilan ettiğini, diğer 3 ilin ise Doğu ve Güneydoğu'da olduğunu kaydeden Akşener, bu tabloya göre iki partinin 9 büyükşehir üzerinden görüşmeleri yürüteceğinin görüldüğünü söyledi.

'İTTİFAKI ZORA SOKAN TARAF OLMAYACAĞIZ'

Akşener, tıpkı genel seçim sürecinde olduğu gibi, "ittifak" görüşmelerinde iki tarafı da zorlayan kimi sorunlar yaşanabileceğini ancak "ittifakı zora sokan taraf olmayacaklarını" vurguladı: