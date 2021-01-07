Meral Akşener'den Muharrem İnce yorumu: Hayırlı olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçede bulunan esnafları tek tek gezen Akşener, sorunlarını dinledi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ABD'de yaşanan olayların hatırlatılması üzerine, "ABD'de umarım milli irade, seçmen iradesi hayata geçer ve bu karışıklıklar son bulur. Ama tabii ki, demokrasinin hep altını çizen bir ülkede böyle bir durumun yaşanması da enteresan. Ama seçim önemli bir kavramdır. Seçmenin hür iradesini çalıştırıp sandığa attığı oyun sonuçlarını hiç kimse tartışamaz" dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

Akşener, CHP eski Milletvekili Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları ile ilgili olarak ise, "Hayırlı olsun. Ben bugüne kadar hiç bir siyasi parti için, yola çıkmış yeni bir parti için, yola yeni çıkmış hiç bir arkadaş hakkında bir olumsuz cümle kurmadım. Bunu kişisel olarak doğru bulmam. Bu bir yolculuk. Hepimiz için bir yolculuk. Sonuçta bu yolculuğun 'dur' veya 'yürü' kararını verecek olan sizlersiniz. Dolayısıyla hayırlı olsun" diye konuştu.