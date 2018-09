Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki İYİ Parti grubunu ilk kez ziyaret etti. Bir süre önce ameliyat olduğu için ayağı sarılı olan Meral Akşener durumunun iyi olduğunu söyledi. İYİ Parti grubundaki çalışanlarla selamlayan Meral Akşener, odaları gezdi. İnşaatın bitmediğini gören Meral Akşener, çalışmaların savsaklandığını savundu. Akşener "Çok büyük işler değil. 3 aydır hala bitmemiş. Ben meclis başkanının burada dikkatini çekmek isterim. Kime verildiyse bu görev büyük bir savsaklama var. Büyük bir inşaat değil. Bizim bütün memur, danışman arkadaşlarımız odası olmadığı için dışarıda. Çok büyük inşaat olsa anlayacağız. Alt tarafı oda bölünüyor" dedi.

"HAYIRLI OLSUN'

Meral Akşener MHP ve AK Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapacaklarına ilişkin hatırlatma üzerine şunları söyledi:

"Siyasi yapıların ille de ben bir ittifak kuracağım dedikleri zaman söyleyecek sözümüz olmaz, hayırlı olsun. Biz an itibariyle aday tespiti için çalışıyoruz. İttifak için değil her anlamda söylüyorum bunu; Türkiye’nin yararına olan hayrına olan herhangi bir durumda Türkiye'nin yanında yer alır İYİ Parti. Onun dışında her siyasi parti gibi yerel seçimlere hazırlanıyoruz ve teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Onun dışında an itibariyle herhangi bir görüşme, ittifak konuşma yoktur"