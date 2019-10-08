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Meral Akşener'den 'operasyon' açıklaması! Trumpa'a tepki, hükümete destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına çok sert çıktı. Akşener açıklamasında “Bugün bu tehditler karşısında tek bir partimiz vardır o da ‘Al Bayrak’ partisidir” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den 'operasyon' açıklaması! Trumpa'a tepki, hükümete destek

Meral Akşener’in konuşmasından satır başları:

Dün ülkemizin yaşadığı küstahlık sonrası tüm farklıları bir yana bırakmamız gerekiyor. Gün böyle bir gündür. ABD Başkanı Trump’ın yaptığı açıklama açık söylüyorum diplomatik bir rezalettir. Bu tür bir yaklaşım ekonomik tehditler karşısında dostluk ve müttefiklik büyük yara almıştır. Bugün bu tehditler karşısında tek bir partimiz vardır o da ‘Al Bayrak’ partisidir.

Hiç kimse telaş etmesin Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı devlet olmayı da Harward’ta öğrenmedi. Türkiye ABD ile ilişkilerini başarıyla yürütecek güçleri vardır. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün sözüyle Trump’a seslenmek istiyorum; 'yarın bir dünya kurulur Türkiye’de oradaki yerini alır.'

Sayın Erdoğan’a da çağrı yapıyorum bu açıklamalara en güzel cevap Fırat’ın doğusuna girmektir. Trump’ın hadsizliğini YPG ve PKK’yı oradan atarak her şeyi tersine çevirmek bunu Trump’ın yüzüne vurmak zorundasınız.

Ayrıntılar geliyor...

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Meral Akşener ABD Trump hükümet

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