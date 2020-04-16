Meral Akşener'den RTÜK'e FOX TV tepkisi: Esefle kınıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, RTÜK tarafından FOX TV'ye verilen cezaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Ülkemizin birkaç özgür medya kurumundan biri olan FOX TV'ye verilen ağır cezayı şiddetle ve esefle kınıyorum. Bugünler elbette geçecek, ülkemize demokrasi, adalet ve huzur gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız!" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Özgür medyanın varlığı bir ülkenin demokrasisinin teminatıdır. Özgür medyanın varlığı siyasetçinin vatandaşıyla olan ilişkisini canlı tutar. Özgür medyanın varlığı vatandaşın haber alma hakkını yerine getirir. Sayın Erdoğan ve arkadaşları iş başına gelir gelmez yaptıkları ilk iş özgür medyanın varlığını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar oldu. İş adamlarına talimat verdi, özgür medya yerine propaganda medyası kurdu. Şu anda var olan birkaç özgür medya grubundan birisidir; FOX TV.

Ülkemizin birkaç özgür medya kurumundan biri olan FOX TV'ye verilen ağır cezayı şiddetle ve esefle kınıyorum. Bugünler elbette geçecek, ülkemize demokrasi, adalet ve huzur gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız!"

Ülkemizin birkaç özgür medya kurumundan biri olan FOX TV'ye verilen ağır cezayı şiddetle ve esefle kınıyorum.

Bugünler elbette geçecek, ülkemize demokrasi, adalet ve huzur gelecek.

Bunu hep birlikte başaracağız! pic.twitter.com/mAsYpaeXJo — Meral Akşener (@meral_aksener) April 16, 2020

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal’ın "halkı kin ve düşmanlığa sevk eden" ifadeleri nedeniyle FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası vermişti.

