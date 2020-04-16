HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener'den RTÜK'e FOX TV tepkisi: Esefle kınıyorum

Meral Akşener'den RTÜK'e FOX TV tepkisi: Esefle kınıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 17:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, RTÜK tarafından FOX TV'ye verilen cezaya tepki gösterdi. Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Ülkemizin birkaç özgür medya kurumundan biri olan FOX TV'ye verilen ağır cezayı şiddetle ve esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, RTÜK tarafından FOX TV'ye verilen cezaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Ülkemizin birkaç özgür medya kurumundan biri olan FOX TV'ye verilen ağır cezayı şiddetle ve esefle kınıyorum. Bugünler elbette geçecek, ülkemize demokrasi, adalet ve huzur gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız!" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Özgür medyanın varlığı bir ülkenin demokrasisinin teminatıdır. Özgür medyanın varlığı siyasetçinin vatandaşıyla olan ilişkisini canlı tutar. Özgür medyanın varlığı vatandaşın haber alma hakkını yerine getirir. Sayın Erdoğan ve arkadaşları iş başına gelir gelmez yaptıkları ilk iş özgür medyanın varlığını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar oldu. İş adamlarına talimat verdi, özgür medya yerine propaganda medyası kurdu. Şu anda var olan birkaç özgür medya grubundan birisidir; FOX TV.

Ülkemizin birkaç özgür medya kurumundan biri olan FOX TV'ye verilen ağır cezayı şiddetle ve esefle kınıyorum. Bugünler elbette geçecek, ülkemize demokrasi, adalet ve huzur gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız!"

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal’ın "halkı kin ve düşmanlığa sevk eden" ifadeleri nedeniyle FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
İstanbul'da bugün! Akın ettilerİstanbul'da bugün! Akın ettiler
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayımlandı

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayımlandı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! İşte kaza anı

Metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada

Dünyanın gündemindeki Dilara hemşire konuştu! Zorlu süreci böyle anlattı

Dünyanın gündeminde! Zorlu süreci böyle anlattı

Ankara'da tehlikeli yıkım! Mahallede büyük panik

Ankara'da tehlikeli yıkım! Mahallede büyük panik

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi trafik kilitlendi

Sokağa çıkma yasağı öncesi trafik kilitlendi

Denizli'de ilginç olay! Kolonya içip kaldırımda sızdı

İlginç olay! Kolonya içip kaldırımda sızdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'gazete dağıtımı' açıklaması

Gazete dağıtımı ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.